Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви. Куда пойти в Краснодаре с 5 по 11 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Wirestock, freepik.com
    © Фото Wirestock, freepik.com

Лето наконец-то вступило в свои права. Юга.ру подсказывают, как разнообразить свой досуг.

5 июня

В Центральном концертном зале (улица Красная, 5) в 19:00 со стендапом выступит Ирина Мягкова. Стоимость билетов 1800-4500 рублей. Купить можно здесь.

6 июня

В Муниципальном концертном зале (улица Красная, 122, рядом со зданием городской администрации) в 12:00 будет мультконцерт. Кубанский симфонический оркестр исполнит мелодии из классических отечественных мультфильмов. Стоимость билетов 300 рублей. Купить можно по ссылке.

7 июня

В ресторане Villa Verde (улица Мира, 60) в 19:30 покажут мелодраму «Грязные танцы» с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей. После состоится обсуждение ленты с психологом Анной Сокол. Стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

  • Кадр из трейлера к фильму «Грязные танцы» © Скриншот видео из YouTube-канала Seven Journals
    Кадр из трейлера к фильму «Грязные танцы» © Скриншот видео из YouTube-канала Seven Journals

8 июня

В Одном театре в 20:30 начнётся спектакль Proгон. Это пластическая постановка без слов о непредсказуемости любви. Стоимость билетов 600-900 рублей. Купить можно здесь.

9 июня

В СК «Баскет-холл» в 17:00 стартует турнир по смешанным боевым искусствам ACA Young Eagles 36. Главный бой — Гога Шаматава против Вадима Паневина. Стоимость билетов 700-15000. Купить можно по ссылке.

В Краевом театре кукол в 18:00 начнётся спектакль для взрослых «Каменный гость» по одноимённой пьесе Пушкина из цикла «Маленькие трагедии». Это трагедия, пронизанная иронией, юмором и глубокой философией. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Купить можно здесь.

10 июня

На ипподроме в 10:00 начнутся скачки в честь Дня России. Также запланирована развлекательная программа для взрослых и детей, будет работать тотализатор. Стоимость билетов 800 рублей. Купить можно здесь.

В амфитеатре парка «Краснодар» в 16:30 пройдёт встреча, посвящённая комиксам. Культуролог и философ Алексей Верзунов поведает об истории и мире рассказов в картинках. Стоимость 500 рублей, необходима регистрация.

  • Скачки на Кубок губернатора © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Скачки на Кубок губернатора © Елена Синеок. ЮГА.ру

11 июня

В Театре драмы в 19:00 начнётся спектакль «16 mm: обратимая». Режиссёрка Екатерина Августеняк создала постановку по мотивам непростой судьбы Валентины Караваевой — советской актрисы театра и кино, известной по фильму «Машенька». Стоимость билетов 700-1500 рублей. Купить можно по ссылке.

Также в Краснодаре можно посетить несколько выставок. В музее имени Коваленко доступна экспозиция Юлии Лучкиной «Свободный стих». В краевом выставочном зале — «Золотой век» Сергея Яшина и «Городские души» Анны Ореховой. 

Кроме того, в кинозалах «Кубанькино» в Краснодаре с 6 по 9 июня проведут дни татарстанского кино. 

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