В Краснодаре проведут дни татарстанского кино

В кинозалах «Кубанькино» в Краснодаре с 6 по 9 июня проведут дни татарстанского кино

В день открытия зрителей ждёт знакомство с художественным фильмом Юлии Захаровой «Тарлан» (12+). Это история искренней любви, преданности и дружбы между главным героем Закиром и скакуном, которые и в горе, и в радости всегда вместе.

7 июня в программе музыкальная комедия «Апипа» (12+) режиссёра Ильшата Рахимбая. В центре сюжета молодой человек Ильдар, который попадает в гастролирующий по Татарстану ансамбль и влюбляется в костюмершу.

8 июня состоится показ семейного фильма «Мишка» (6+). Главный герой, 10-летний Роберт, живёт в мире своих детских фантазий. Таким образом он пытается справиться со сложностями жизни после трагической гибели родителей. И в этом ему помогает плюшевая игрушка.

Завершатся дни татарстанского кино исторической лентой «Ибн Фадлан» (12+) режиссёра Айназа Мухаметзянова. Действие происходит в 921 году. Из Багдада в землю Булгар отправилось посольство, главой которого был арабский писатель и путешественник. Он описал свои наблюдения по маршруту следования, который пролегал через разные страны.

В дни открытия и закрытия мероприятия 6 и 9 июня вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» возобновил в Краснодаре проект «Кино на траве». А тут можно посмотреть, какие фильмы стартовали в прокате на этой неделе.