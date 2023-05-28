В Краснодаре пройдёт выставка живописи «Золотой век»

Будут представлены работы, созданные в разные периоды его творческой деятельности и отсылающие к различным эпохам в истории человечества — Античности, Средневековью, Эпохе Возрождения и другим периодам. На выставке будет представлено около 30 живописных полотен.

Сергей Яшин закончил Краснодарское художественное училище и Южный федеральный университет. С 1991 года состоит в Союзе художников России. Участвовал во всероссийских и зарубежных выставках. Его работы хранятся в музейных коллекциях и частных собраниях в России и за границей.

Выставка будет работать до 11 июня по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале 30 мая откроется персональная экспозиция живописи Анны Ореховой «Городские души». Главные направления в живописи Ореховой — сюрреализм и импрессионизм.

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