В Краснодаре пройдёт выставка «Городские души»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском выставочном зале 30 мая откроется персональная экспозиция живописи Анны Ореховой «Городские души»

Мастер работает исключительно маслом на холсте, восхищаясь его фактурой, запахом, передачей света и цвета. Главными направлениями в живописи Анны Ореховой стали сюрреализм и импрессионизм, а все работы наполнены метафорами и ассоциациями.

«Своим проектом художница приглашает заглянуть в глубины современной души города, выдвинуть на передний план те темы и вопросы, которые мы так часто скрываем в тени повседневных дел и суеты. Каждая картина — своеобразное зеркало, отражающее наши страхи, надежды и мечты, нашу неразрывную связь с городской жизнью», — объяснили в пресс-службе выставочного зала.

Анна Андреевна Орехова живет и работает в Краснодаре. В 2023 году стала членом Товарищества кубанских художников. Регулярно участвует в городских, региональных и межрегиональных выставках.

Экспозиция «Городские души» будет работать до 11 июня по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына работает выставка «Платья, туфли и банты. История прекрасных кукол». Представлено около 400 экспонатов. 

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