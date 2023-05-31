В Краснодаре открылась выставка коллажей художницы Юлии Лучкиной

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 31 мая открылась персональная выставка Юлии Лучкиной «Свободный стих»

Представлено более 60 работ, выполненных в смешанной и коллажной техниках. Все произведения вдохновлены и объединены книгами «Джадзен» поэта Карена Джангирова.

«Для художницы «Джадзен» — это редкое сочетание слов и смыслов, когда то, что всегда остается между строк и стоит за ними, глубоко прорастает благодаря самой структуре и ясности. Картины Юлии Лучкиной скорее не иллюстрации, а диалог, личный взгляд и сотворчество с поэтом Кареном Джангировым», — объяснили в пресс-службе музея Коваленко.

Юлия Лучкина — современная художница из Новороссийска. Работает в техниках живописи, графики, книжной иллюстрации и создаёт авторские куклы. Работы Лучкиной находятся в коллекциях различных российских музеев, а также в частных собраниях Испании, Израиля, Дании, Германии, Португалии

Выставка будет работать до 18 июня по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале доступна персональная экспозиция живописи Анны Ореховой «Городские души». Главными направлениями в живописи мастера стали сюрреализм и импрессионизм, а все работы наполнены метафорами и ассоциациями.

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В Краснодаре открылась выставка коллажей художницы Юлии Лучкиной
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