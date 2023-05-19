Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий. Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая
Погода в Краснодаре наконец-то наладилась, а значит, не нужно искать повод выйти на улицу и насладиться весной.
Иолина Грибкова отобрала для Юга.ру 12 интересных и необычных событий, которые пройдут в Краснодаре с пятницы по воскресенье. О других культурных мероприятиях читайте здесь, расписание выставок и спектаклей смотрите на сайтах музеев, театров и билетных операторов.
Пятница, 19 мая
В мастерской художников (улица Фрунзе, 104) в 20:00 состоится камерный концерт. Его программа состоит из поэзии Тарковского, Цветаевой и Бродского, а также прозы Тэффи. И всё это под сопровождение композиций Баха. Для зрителей выступят актриса Мария Ступченко и виолончелистка Елизавета Орехова.
Стоимость посещения 1000 рублей.
Суббота, 20 мая
В усадьбе «Фамилия» (станица Пластуновская) пройдёт музыкальный фестиваль «Лестница в небо». С 15:00 выступят «Эпидемия», «Анимация», КняZz, Вадим Самойлов, «Кипелов» и «Кино» (Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Александр Титов и восстановленный оцифрованный голос Виктора Цоя).
Входной билет стоит 4000 рублей.
В арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) в 18:30 обсудят психологическую драму «Стыд». Главный герой драмы — 30-летний житель Нью-Йорка Брэндон, неспособный контролировать свою сексуальную жизнь. Подробности читайте здесь.
Стоимость билетов 400 рублей.
В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268В) в 19:30 покажут постановку «Токсины». В основе лежит пьеса польского драматурга Кшиштофа Бизё. Зрителям предлагают подумать о современных проблемах: самосуде, одиночестве, карьеризме, преступлениях и детских травмах, — с героями пяти отдельных зарисовок.
Стоимость билетов от 700-1000 рублей.
20-21 мая (события пройдут в оба дня в одно и то же время)
В культурном пространстве «Колос» (улица Калинина, 368) будет маркет «Гараж-винтаж». С 12:00 до 19:00 можно приобрести одежду, обувь и аксессуары, бижутерию, предметы интерьера, посуду, натуральную косметику, нишевую парфюмерию, керамику, свечи ручной работы, вязаные игрушки, авторских кукол, кондитерские изделия, дизайнерские вещи и многое другое.
Вход свободный.
В Театре драмы имени Горького в 17:00 состоится премьера спектакля «16 мм: обратимая». Он посвящён жизни и творчеству актрисы Валентины Караваевой, женщине с очень непростой судьбой. Подробности читайте здесь.
Стоимость билетов 700-1500 рублей.
В старинной квартире доктора Очаповского (улица Седина, 11) в 20:00 покажут иммерсивный спектакль «Незримое». Сюжет основан на историях людей, живших там около 100 лет назад. Это врач-офтальмолог Станислав Очаповский, оперный педагог Глинский и ученица епархиального училища Ефимия. Подробности читайте здесь.
Стоимость билетов 1500 рублей.
Воскресенье, 21 мая
В центре «Люди-игры (улица Красноармейская, 45) в 16:00 начнётся лекторий от женского медиа «Огонь». Это благотворительное мероприятие, вырученные средства направят в центр помощи пережившим сексуализированное насилие «Сёстры».
На лекции «Тело как инструмент исследования идентичности в искусстве Анны Мендьеты» спикер Тина Найда расскажет о жизни американской бодиарт художницы, как её работы повлияли на общество 20 века и о том, как искусство формирует дискурс на провокативные темы через призму перформанса.
На встрече «Как художницы и акционистки снимают табу с месячных» Анастасия Грицаева расскажет, как постепенно дестигматизируется тема менструации в искусстве, как это влияет на общество и формирование мнений.
Стоимость 300 рублей.
В кофейне Surf Coffeе (улица Красная, 65) в 17:00 начнётся лекция Виктора Венгерского «Квартирная трилогия Романа Полански. Ужас, запертый в четырёх стенах». Лектор обсудит с аудиторией три важнейших психологических триллера 20 века: «Отвращение», «Ребёнок Розмари» и «Жилец» — фильмы, объединённые безумием и паранойей в сложнейшую головоломку. В них квартира предстает местом для декадентского перформанса.
Стоимость 500 рублей.
В баре «Детектив, где вы?» (улица Красноармейская, 45) в 17:00 пройдёт литературно-гастрономический вечер «... Йо-хо-хо и бутылка рома!» Участники послушают лекцию о пиратах и их приключениях, затем обсудят смысл популярных сюжетов в кино. Завершением встречи станет дегустация любимых напитков морских разбойников.
Стоимость 2500 рублей, напитки и закуски включены.
В частном театре Veritas (улица Красноармейская, 64) в 18:30 покажут спектакль «Три товарища». Режиссёрка Мария Барабаш создала историю по мотивам одноимённого произведения Эриха Марии Ремарка. Роман раскрывает тему так называемого «потерянного поколения», жившего между двумя войнами.
Стоимость билетов 900 рублей.
В арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) в 20:00 пройдёт показ иммерсивного спектакля «Музы». Он посвящён вдохновительницам известных мужчин. Постановка строится вокруг жизни Галы, Лили Брик, Хелены Бонем Картер и Йоко Оно. Подробности читайте здесь.
Стоимость билетов 900 рублей.
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