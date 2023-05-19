Лекция о сексоголизме, премьера спектакля, фестиваль и ещё 9 интересных событий. Куда пойти в Краснодаре 19-21 мая

Погода в Краснодаре наконец-то наладилась, а значит, не нужно искать повод выйти на улицу и насладиться весной.

Иолина Грибкова отобрала для Юга.ру 12 интересных и необычных событий, которые пройдут в Краснодаре с пятницы по воскресенье. О других культурных мероприятиях читайте здесь, расписание выставок и спектаклей смотрите на сайтах музеев, театров и билетных операторов.

Пятница, 19 мая

В мастерской художников (улица Фрунзе, 104) в 20:00 состоится камерный концерт. Его программа состоит из поэзии Тарковского, Цветаевой и Бродского, а также прозы Тэффи. И всё это под сопровождение композиций Баха. Для зрителей выступят актриса Мария Ступченко и виолончелистка Елизавета Орехова.

Стоимость посещения 1000 рублей.

Суббота, 20 мая

В усадьбе «Фамилия» (станица Пластуновская) пройдёт музыкальный фестиваль «Лестница в небо». С 15:00 выступят «Эпидемия», «Анимация», КняZz, Вадим Самойлов, «Кипелов» и «Кино» (Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Александр Титов и восстановленный оцифрованный голос Виктора Цоя).

Входной билет стоит 4000 рублей.

В арт-пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) в 18:30 обсудят психологическую драму «Стыд». Главный герой драмы — 30-летний житель Нью-Йорка Брэндон, неспособный контролировать свою сексуальную жизнь. Подробности читайте здесь.

Стоимость билетов 400 рублей.

В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268В) в 19:30 покажут постановку «Токсины». В основе лежит пьеса польского драматурга Кшиштофа Бизё. Зрителям предлагают подумать о современных проблемах: самосуде, одиночестве, карьеризме, преступлениях и детских травмах, — с героями пяти отдельных зарисовок.

Стоимость билетов от 700-1000 рублей.