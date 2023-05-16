В Ейске пройдет фестиваль спорта и отдыха
В программу соревнований на Азовском море впервые включили гонки на сапбордах
В Ейске с 19 по 21 мая пройдет фестиваль «Азов спорт Фест». Об этом сообщает администрация Краснодарского края.
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«Активный отдых в Краснодарском крае очень востребован туристами и активно развивается. Жители и гости края предпочитают круглогодичный горный туризм, велотуризм, катание на лыжах, сноубордах и коньках. А также водные лыжи, прыжки с парашютом, дельтапланеризм, полеты на воздушном шаре, серфинг, яхтинг, гольф, парусный и конный спорт», — отметил исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
В фестивале примут участие жители:
- Краснодарского края,
- Москвы и Подмосковья,
- Санкт-Петербурга,
- Тулы,
- Волгограда,
- Ростова-на-Дону,
- Екатеринбурга,
- Красноярска,
- Владивостока.
В этом году в заплывах на открытой воде впервые примет участие спортсмен из Республики Беларусь.
Мероприятие могут посетить индивидуальные спортсмены, корпоративные команды, а также болельщики.
Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира.