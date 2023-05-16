В Ейске пройдет фестиваль спорта и отдыха

В Ейске с 19 по 21 мая пройдет фестиваль «Азов спорт Фест». Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров:

«Активный отдых в Краснодарском крае очень востребован туристами и активно развивается. Жители и гости края предпочитают круглогодичный горный туризм, велотуризм, катание на лыжах, сноубордах и коньках. А также водные лыжи, прыжки с парашютом, дельтапланеризм, полеты на воздушном шаре, серфинг, яхтинг, гольф, парусный и конный спорт», — отметил исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

В фестивале примут участие жители:

Краснодарского края,

Москвы и Подмосковья,

Санкт-Петербурга,

Тулы,

Волгограда,

Ростова-на-Дону,

Екатеринбурга,

Красноярска,

Владивостока.

В этом году в заплывах на открытой воде впервые примет участие спортсмен из Республики Беларусь.



Мероприятие могут посетить индивидуальные спортсмены, корпоративные команды, а также болельщики.



Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира.