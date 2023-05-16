В Ейске пройдет фестиваль спорта и отдыха

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В программу соревнований на Азовском море впервые включили гонки на сапбордах

В Ейске с 19 по 21 мая пройдет фестиваль «Азов спорт Фест». Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

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«Активный отдых в Краснодарском крае очень востребован туристами и активно развивается. Жители и гости края предпочитают круглогодичный горный туризм, велотуризм, катание на лыжах, сноубордах и коньках. А также водные лыжи, прыжки с парашютом, дельтапланеризм, полеты на воздушном шаре, серфинг, яхтинг, гольф, парусный и конный спорт», — отметил исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

В фестивале примут участие жители:

  • Краснодарского края,
  • Москвы и Подмосковья,
  • Санкт-Петербурга,
  • Тулы,
  • Волгограда,
  • Ростова-на-Дону,
  • Екатеринбурга,
  • Красноярска,
  • Владивостока.

В этом году в заплывах на открытой воде впервые примет участие спортсмен из Республики Беларусь.

Мероприятие могут посетить индивидуальные спортсмены, корпоративные команды, а также болельщики.

Как сообщали ранее Юга.ру, краснодарский боксер Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира.

Азовское море Болельщики Ейский район отдых Плавание Спорт Фестивали

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