Маньяк, крёстная мать и создатели BlackBerry. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 11 мая

Драма «Кто убил BlackBerry» рассказывает о группе канадских разработчиков, которая ставит на кон абсолютно всё ради безумной идеи объединить компьютер и телефон в одном устройстве. Так получается первый в мире смартфон, который в одночасье завоевывает рынок и делает своих создателей миллиардерами. Но чтобы удержаться на вершине Олимпа, недостаточно быть гениями технологий. В Кремниевой Долине безжалостная конкуренция, а новая реальность диктует свои правила игры.

Главная героиня триллера «Без фильтров» — начинающая актриса Джесс. Девушка решает участвовать в новом проекте в социальных сетях, который становится невероятно популярным. Но с каждой новой съёмкой загадочный куратор подвергает Джесс всё более страшным испытаниям на потеху публике.

Действие криминального триллера «Убийца «Священный паук» происходит в Иране, в священном городе Мешхед. Сюжет основан на реальных событиях 2001 года. В городе происходит серия жестоких убийств проституток, маньяк хочет очистить улицы от блудниц. Чтобы собрать против него улики, храбрая журналистка начинает собственное расследование.

Криминальная комедия «Мама мафия» рассказывает о простой американской домохозяйке Кристин. Однажды она узнаёт, что итальянский дедушка оставил ей в наследство свою бандитскую империю. После этого её жизнь переворачивается с ног на голову. Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крёстную мать и встать у руля семейного бизнеса.

Действие драмы «Влюблён без памяти» происходит в период Первой мировой войны. Муж Жюли пропал без вести, но девушка верит, что он жив. Спустя три года в газете она видит фото бродяги, страдающего амнезией. Жюли уверена — это её возлюбленный. И у них действительно завязываются отношения. Но однажды на пороге появляется другая женщина, которая утверждает, что это её супруг.

Триллер «МаскЕрад» рассказывает о жёстком и циничном шулере Арбенине. Женившись на Нине, он отходит от дел. Когда его бывший партнёр по картам Казарин оказывается на грани банкротства, то решает во что бы то ни стало вернуть напарника в игру.

Мелодрама «14+: Продолжение» — история взросления Лёши, которому исполнилось 18 лет. Он встречает яркую и открытую Настю, в которую влюбляется. И это чувство оказывается взаимным. Но парень всё же время от времени вспоминает свою первую девушку Вику.

Действие хоррора «Эпидемия: Вирус-32» происходит в Монтевидео, столице Уругвая. Там быстро распространяется странная болезнь, вызывающая у заражённых сильную агрессию. Охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и берёт с собой дочь Тату. Вскоре героиня понимает, что в здании они не одни.

Главные герои драмы «Меньшее зло» — Вика и Максим, чьи отношения давно потеряли страсть. Мужчина хочет завести ребёнка, но оказывается бесплоден. Максим рассказывает о проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены. Алиса, подруга Павла, предлагает ему стать донором спермы, чтобы у супругов появился долгожданный ребёнок. Чтобы разобраться в сложных отношениях, все четверо отправляются на музыкальный фестиваль.

Хоррор «Чужой. Вторжение» рассказывает о группе молодых людей, проникших в дом учёного. Они обнаруживают в его подвале кокон неизвестного происхождения. Вечеринка оборачивается кошмаром, когда нечто вырывается наружу и начинает преследовать молодых людей.

Действие хоррора «Заклятье. Последняя битва» происходит в городке Сан-Рамон, куда прибывает молодая монахиня Офелия. Отец Виктор пытается спасти беременную девушку Сандру от демона, желающего завладеть нерождённым ребёнком. После обряда экзорцизма Офелия узнаёт, что зло не исчезло, и у неё есть только два дня, чтобы защитить Сандру.

О фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе, можно почитать здесь.

Ранее Юга.ру писали, что в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт кинолекторий, посвящённый книге и фильму «На Западном фронте без перемен».