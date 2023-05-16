Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров. 9 мест в разных районах города

Репертуар российских кинотеатров сократился, но смотреть кино можно не только там. Юга.ру собрали 9 мест (+бонус), где показывают новинки, классику, мультфильмы. Ресторан «Щавель», улица Кубанская набережная, 23 На третьем этаже находится зал с большим проектором, на котором бесплатно показывают кино каждый день. Причём фильмы интересные и выбор их довольно широкий — «2012», «Области тьмы», «Интерстеллар» и многие другие.

На этой неделе во вторник можно посмотреть «Чудо-женщину» и «Пятницу, 13-е», в среду «Топ ган: Мэверик» и «Дэдпул 2», в четверг 18 мая — «Мой ужасный сосед» и снова «Чудо-женщина». В пятницу на большом экране покажут «Топ ган: Мэверик», «Дэдпул 2», «2012», «Большой куш» и «Клаустрофобы: Квест с того света». В программе субботы «Никто», «50 первых поцелуев», «Чудо-женщина», «Мой ужасный сосед» и «Пятница, 13-е». Завершится кинонеделея в воскресенье комиксом «Дэдпул 2». Расписание можно смотреть здесь*. Амфитеатр парка «Краснодар» Посмотреть кино под открытым небом можно каждые выходные. В программе черно-белая классика, мультфильмы, отечественные новинки, европейские картины. Следите за анонсами в социальных сетях. Вход всегда свободный, главное — успеть занять места, поскольку желающих насладиться фильмом всегда много. Расписание можно смотреть здесь.

Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Гастробар «Соседи», улица Красная, 104 В этом краснодарском дворике на проекторе три раза в неделю показывают кино, к которому можно заказать со скидкой тематический коктейль. Проект создал небезызвестный бизнесмен Алексей Зацепилин (сеть краснодарских кофеен «Зацепи кофе» и необистро «Гимназия»).

На этой неделе в 20:00 можно будет посмотреть драмеди Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» и хоррор «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» с Джонни Деппом в главной роли. Расписание можно смотреть здесь*. Бар Olsten, улица Ставропольская, 133 В уютной лаунж-зоне каждый день в 20:00 показывают кино. Зал небольшой, места немного, поэтому бронировать места рекомендуют заранее, чтобы точно посетить сеанс и насладиться фильмом в нетипичной обстановке.

Эта неделя посвящена творениям студии Marvel. Будут показывать «Мстители», «Стражи Галактики», «Человек-паук: Нет пути домой», «Дэдпул», «Тор», «Невероятный Халк». Расписание можно смотреть здесь*. «Капитан неба», улица Мира, 70, 14 этаж На крыше высотного здания находятся две террасы с панорамным видом на Краснодар. 16 мая в 20:00 начнётся сеанс фильма «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Работает бар, при необходимости можно взять плед. Стоимость билетов: стандарт (удобные стулья) 400 рублей, комфорт (кресла/диваны) 600 рублей. Расписание можно смотреть здесь*.

«Капитан неба» © Скриншот фото с сайта kapitanneba.ru

Винный клуб Chateau Tamagne, улица Рашпилевская, 121 Здесь кинопоказы проходят по понедельникам и средам в 19:00. 17 мая можно будет насладиться картиной «Эмили». 22 мая покажут ленту «Чёрный лебель», 24 мая — «Полночь в Париже». Стоимость посещения 600 рублей, за это гость получает бокал виноградного напитка. Расписание можно смотреть здесь*. Ресторан Chicharito, улица Будённого, 129 Это заведение — мясной ресторан в самом центре города с большим экраном для трансляций и кинопоказов. Название проект получил в честь знаменитого футболиста Хавьера Балькасара, одного из лучших бомбардиров мексиканской сборной. Интерьер заведения яркий, но не вычурный. Внутри много зелёных растений, украшающих стены и свисающих с потолка. Вход свободный, в подарок идёт попкорн. Расписание можно смотреть здесь*.

Chicharito © Скриншот фото с сайта yandex.ru/maps/org/chicharito

Арт-коворкинг «Лес и поле», улица Калинина, 289 Здесь каждый день наполнен событиями — мастер-классы, вечера настольных игр, встречи знакомств и ещё много интересного. Есть и традиционная рубрика «Кино на ковре». 18 мая в 19:30 все желающие могут насладиться фильмом «Солнце моё» с чаем и угощениями от организаторов. 27 мая покажут инди-драму «Сломленные». Количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация. Стоимость участия 300 рублей. Расписание можно смотреть здесь*. Box Park, улица Тургенева, 39 Открытый торговый центр, построенный из контейнеров для морских грузов. Это молодежное пространство для отдыха и встреч с друзьями. Здесь есть магазины и фудкорт, где ежедневно бесплатно показывают кино на открытом воздухе.

Во вторник в 18:00 покажут мультик «Миньоны: Грювитация», в 20:00 — комедию «Кокаиновый медведь». В среду 17 мая можно будет посмотреть ленты «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Крушение», в четверг 18 мая «Удача и «Таинственное убийство», в пятницу «Изумительный Морис» и «Меню». Расписание можно смотреть здесь*. Box Park — место dog friendly, то есть туда можно приходить с животными.