В Краснодаре состоится премьера спектакля «16 mm: обратимая»

Автором пьесы стала Екатерина Августеняк. Она создала текст по мотивам непростой судьбы Валентины Караваевой — советской актрисы театра и кино, известной по фильму «Машенька».

В 23 года в результате автокатастрофы лицо Караваевой оказалось обезображено, она лишилась возможности сниматься в кино. Позже Валентина стала записывать себя на любительскую кинокамеру с 16-миллиметровой пленкой. Драматический спектакль пытается осмыслить состояние изолированного человека, преодолевающего отчужденность от мира через творчество.

Екатерине Августеняк биография Валентины Караваевой напоминает миракль, то есть — житие о чуде. По её словам, зритель увидит коллаж, отсылающий сразу к трём произведениям («Чайка», «Анна Каренина» и «Обыкновенное чудо»), и всё это через несколько оптических настроек.

«Это путешествие не по линейному сюжету, а по монтажным лентам воображения. Прокладывают этот путь четыре актрисы, как разные ипостаси одной личности. А биографическую рамку или, своего рода, «стендап-конферанс» исполняют актеры-мужчины. Возможно, это не вполне привычная для репертуарного театра форма. Но поиск осмысленности, глубины и разрешения сложных противоречий в отношениях волнует многих людей с разным бэкграундом», — добавила Августеняк.

Заслуженную артистку Кубани Ирину Хруль в истории Караваевой поражает фатальность судьбы, возвышающейся над человеком.

«Красивая, одарённая, немыслимо преданная игре актриса на каждом шагу к воплощению своей мечты сталкивается с ударом. Сталкивается и не падает. Такая ярая одержимость профессией, такая независимость и неиссякаемая творческая сила — вопреки всем «нет» на жизненном пути. Есть в этом что-то мистическое, необъяснимое», — считает Хруль.

Для заслуженной артистки Кубани Натальи Арсентьевой эта история — про сумасшедшую тягу к актёрской профессии и про сотворение множества миров из себя одной.

«Жизнь Караваевой — путь непрерывного постижения ее собственного мира, где творческое неотделимо от человеческого, где преданность мечте вдохновляет и окрыляет, несмотря ни на что», — убеждена Арсентьева.

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