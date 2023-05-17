В Краснодаре состоится премьера спектакля «16 mm: обратимая»
В Краснодарском театре драмы имени Горького 18, 20, 21 мая пройдут премьерные показы постановки «16 mm: обратимая»
Автором пьесы стала Екатерина Августеняк. Она создала текст по мотивам непростой судьбы Валентины Караваевой — советской актрисы театра и кино, известной по фильму «Машенька».
В 23 года в результате автокатастрофы лицо Караваевой оказалось обезображено, она лишилась возможности сниматься в кино. Позже Валентина стала записывать себя на любительскую кинокамеру с 16-миллиметровой пленкой. Драматический спектакль пытается осмыслить состояние изолированного человека, преодолевающего отчужденность от мира через творчество.
Екатерине Августеняк биография Валентины Караваевой напоминает миракль, то есть — житие о чуде. По её словам, зритель увидит коллаж, отсылающий сразу к трём произведениям («Чайка», «Анна Каренина» и «Обыкновенное чудо»), и всё это через несколько оптических настроек.
«Это путешествие не по линейному сюжету, а по монтажным лентам воображения. Прокладывают этот путь четыре актрисы, как разные ипостаси одной личности. А биографическую рамку или, своего рода, «стендап-конферанс» исполняют актеры-мужчины. Возможно, это не вполне привычная для репертуарного театра форма. Но поиск осмысленности, глубины и разрешения сложных противоречий в отношениях волнует многих людей с разным бэкграундом», — добавила Августеняк.
Заслуженную артистку Кубани Ирину Хруль в истории Караваевой поражает фатальность судьбы, возвышающейся над человеком.
«Красивая, одарённая, немыслимо преданная игре актриса на каждом шагу к воплощению своей мечты сталкивается с ударом. Сталкивается и не падает. Такая ярая одержимость профессией, такая независимость и неиссякаемая творческая сила — вопреки всем «нет» на жизненном пути. Есть в этом что-то мистическое, необъяснимое», — считает Хруль.
Для заслуженной артистки Кубани Натальи Арсентьевой эта история — про сумасшедшую тягу к актёрской профессии и про сотворение множества миров из себя одной.
«Жизнь Караваевой — путь непрерывного постижения ее собственного мира, где творческое неотделимо от человеческого, где преданность мечте вдохновляет и окрыляет, несмотря ни на что», — убеждена Арсентьева.
Возрастное ограничение 16+. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в августе 2022 года в Краснодаре проходила режиссёрская лаборатория. Критикам и зрителям показали эскизы четырёх спектаклей — «Свои люди — сочтёмся» в постановке Арсения Фогелева, «Пучину» Елизаветы Бондарь, «Сердце не камень» Мурата Абулкатинова и «Снегурочку» Артема Устинова. Лучшей признали последнюю работу. Буквально через несколько дней состоится премьера спектакля по этому эскизу.