Коренной краснодарец или пришелец? Местного патриотизма тест.

Что вы знаете об исторических районах Краснодара? И как местные жители называют районы города? В честь дня рождения Краснодара Юга.ру подготовили специальный тест для тех, кто чтит городские традиции, и для тех, кто только переехал.

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.