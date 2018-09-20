Коренной краснодарец или пришелец? Местного патриотизма тест

Краснодарский край

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Что вы знаете об исторических районах Краснодара? И как местные жители называют районы города? В честь дня рождения Краснодара Юга.ру подготовили специальный тест для тех, кто чтит городские традиции, и для тех, кто только переехал.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Коренной краснодарец или пришелец? Местного патриотизма тест.

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