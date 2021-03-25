В Краснодаре состоится благотворительный аукцион краденого искусства

В краснодарской «Галерее Ларина» 27 марта участники медбратства «Розовый крест» проведут аукцион краденого искусства под названием «158.2а»

На аукционе представят работы известных художников, среди которых краснодарский стрит-артист «ЕДОДОЙ», японская художница Йоко Оно и классики российского современного искусства Владимир Дубосарский и Александр Виноградов.

Название аукциона «158.2а» отсылает к статье УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Организаторы аукциона уточнили, что все работы для аукциона были украдены.

«Что такое искусство? Искусство — это кража. Следуя заветам Жана Жене, мы долго готовились к мероприятию. И теперь у нас уже нет сомнений, что удары нашего аукционного молотка станут реквиемом для современного искусства Кубани», — заявили в медбратстве «Розовый крест».

По словам организаторов, конфликтов с авторами краденых работ во время подготовки к аукциону не возникло: «Они были вынуждены согласиться на участие их работ в аукционе».

Вырученные с аукциона средства направят в краснодарское издательство «Асебия», которое недавно выпустило «Конституцию Метароссии».

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