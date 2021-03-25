В Краснодаре состоится благотворительный аукцион краденого искусства
В краснодарской «Галерее Ларина» 27 марта участники медбратства «Розовый крест» проведут аукцион краденого искусства под названием «158.2а»
На аукционе представят работы известных художников, среди которых краснодарский стрит-артист «ЕДОДОЙ», японская художница Йоко Оно и классики российского современного искусства Владимир Дубосарский и Александр Виноградов.
Название аукциона «158.2а» отсылает к статье УК РФ — «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Организаторы аукциона уточнили, что все работы для аукциона были украдены.
«Что такое искусство? Искусство — это кража. Следуя заветам Жана Жене, мы долго готовились к мероприятию. И теперь у нас уже нет сомнений, что удары нашего аукционного молотка станут реквиемом для современного искусства Кубани», — заявили в медбратстве «Розовый крест».
По словам организаторов, конфликтов с авторами краденых работ во время подготовки к аукциону не возникло: «Они были вынуждены согласиться на участие их работ в аукционе».
Вырученные с аукциона средства направят в краснодарское издательство «Асебия», которое недавно выпустило «Конституцию Метароссии».
Подробнее об аукционе можно узнать в группах события в «ВКонтакте» и фейсбуке.
«ЕДОДОЙ» запустил онлайн-аукцион в поддержку «Медиазоны»:
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году медбратство «Розовый крест» провело прощальное событие в старом здании ЦСИ «Типография» — «Стерилизацию (от) современного искусства». Во время мероприятия больше сотни краснодарцев столкнулись с инсценировкой подбрасывания наркотиков, вымоганием взяток, проповедью пьяного священника, карательной психиатрией, прославлением Деда Хасана и беседами под водку о русской истории и Владимире Мединском.
В 2016 году в том же ЦСИ «Типография» «Розовый крест» провел «Вакцинацию от современного искусства».