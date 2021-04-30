На Кубани к 9 Мая провели техобслуживание 95 мемориалов «Вечный огонь»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

«Газпром газораспределение Краснодар» в апреле провели техническое обслуживание 95 мемориалов в населенных пунктах Краснодарского края

Сотрудники компании выполнили работы в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», рассказали 29 апреля в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».

Техническое обслуживание включает в себя очистку оборудования (форсунок, подводящих трубок к горелкам и запорной арматуре), а также осмотр и проверку трассы газопровода на предмет утечки и повреждения изоляции. На время проведения работ пламя переносили на временную горелку, а после завершения монтажа возвращали на прежнее место.

«Для нас этот мемориал — святое место, мы все это понимаем. Обслуживание Вечного огня проходит круглый год, и если плановые работы в течение года мы проводим в штатном режиме, то накануне праздника Победы мы всегда стараемся с особыми усилиями, чтобы современное поколение видело в этом огне символ той Победы», — прокомментировал начальник аварийно-диспетчерской службы Филиала № 15 Андрей Сенотрусов.

В компании добавили, что газовики также привели в порядок территории мемориалов.

Ранее Юга.ру писали, что в этом году выходные в честь Дня Победы выпали на 8-10 мая, однако президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Так, жители Кубани будут отдыхать с 1 по 11 мая — на последнюю дату выпала Радоница. 

Ранее Юга.ру писали, что в этом году выходные в честь Дня Победы выпали на 8-10 мая, однако президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Так, жители Кубани будут отдыхать с 1 по 11 мая — на последнюю дату выпала Радоница. 

Газпром День Победы Праздники сфера услуг

Новости

Застройщикам ЖК «Кино» в Краснодаре, которые украли деньги тысячи дольщиков, вынесли приговор
Власти Краснодара показали, что будет в молодежном Центре событий на месте кинотеатра «Болгария»
В Краснодаре откроется выставка Process
Свалка в поселке Российском Краснодара причинила природе ущерб на 2,7 млн рублей
Улица Красноармейская в Краснодаре станет пешеходной на майские праздники
Вызвало ли перекрытие ряда улиц в центре Краснодара утренние заторы? Данные сервиса «Яндекс.Пробки»

Лента новостей

В Анапу — не только на море
Сегодня, 13:05
В Анапу — не только на море
Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
Сегодня, 15:07 Партнерский
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
Почему лечение варикоза важнее, чем кажется

Опрос от Юга.ру

Где вы проведете 1-11 мая?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале