На Кубани к 9 Мая провели техобслуживание 95 мемориалов «Вечный огонь»

Сотрудники компании выполнили работы в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», рассказали 29 апреля в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».

Техническое обслуживание включает в себя очистку оборудования (форсунок, подводящих трубок к горелкам и запорной арматуре), а также осмотр и проверку трассы газопровода на предмет утечки и повреждения изоляции. На время проведения работ пламя переносили на временную горелку, а после завершения монтажа возвращали на прежнее место.

«Для нас этот мемориал — святое место, мы все это понимаем. Обслуживание Вечного огня проходит круглый год, и если плановые работы в течение года мы проводим в штатном режиме, то накануне праздника Победы мы всегда стараемся с особыми усилиями, чтобы современное поколение видело в этом огне символ той Победы», — прокомментировал начальник аварийно-диспетчерской службы Филиала № 15 Андрей Сенотрусов.

В компании добавили, что газовики также привели в порядок территории мемориалов.

Ранее Юга.ру писали, что в этом году выходные в честь Дня Победы выпали на 8-10 мая, однако президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Так, жители Кубани будут отдыхать с 1 по 11 мая — на последнюю дату выпала Радоница.