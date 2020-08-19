В Чистяковской роще Краснодара завершается реставрация памятника жертвам фашизма

В Краснодаре впервые за 45 лет отреставрировали памятник жертвам фашизма в Чистяковской роще

Ремонт памятника завершили уже на 99%, вскоре его снова откроют для посетителей, рассказали 19 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

«В период Великой Отечественной войны в Краснодаре погибло более 13 тыс. мирных жителей, этот памятник посвящен жертвам фашистского террора, — рассказал Евгений Первышов в своем телеграм-канале. — Обращаюсь к молодежи: не нужно здесь кататься на велосипедах и скейтах. Это все-таки памятное, священное место. В будущем году постараемся открыть в Чистяковской роще отдельный скейт-парк для таких видов спорта».