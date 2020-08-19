В Чистяковской роще Краснодара завершается реставрация памятника жертвам фашизма
В Краснодаре впервые за 45 лет отреставрировали памятник жертвам фашизма в Чистяковской роще
Ремонт памятника завершили уже на 99%, вскоре его снова откроют для посетителей, рассказали 19 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
«В период Великой Отечественной войны в Краснодаре погибло более 13 тыс. мирных жителей, этот памятник посвящен жертвам фашистского террора, — рассказал Евгений Первышов в своем телеграм-канале. — Обращаюсь к молодежи: не нужно здесь кататься на велосипедах и скейтах. Это все-таки памятное, священное место. В будущем году постараемся открыть в Чистяковской роще отдельный скейт-парк для таких видов спорта».
Скульптура является объектом культурного наследия Кубани, поэтому ее реконструкцию согласовывали с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Ремонт начался в мае, почти за четыре месяца специалисты заменили тротуарную плитку и гранитную облицовку, устроили гидроизоляцию, очистили и покрасили металлические элементы на символическом надгробии, а также отреставрировали скульптуру и чашу огня.
Памятник открыли в день 30-летия Победы — 9 мая 1975 года. В годы войны на этом месте находился противотанковый ров. По данным историков, в него фашисты сбрасывали тела расстрелянных мирных жителей Краснодара.
Напомним, 1 мая в Краснодаре завершили реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь».
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