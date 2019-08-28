Краснодарский фестиваль Geek Picnic объявил полную программу

Краснодарский фестиваль науки, технологий и искусства «Geek Picnic — 2019» рассказал подробности о программе мероприятия

14 и 15 сентября фестиваль пройдет на набережной возле дворца спорта «Олимп» в Краснодаре и займет территорию 20 тыс. кв. метров. Geek Picnic организует выступления известных ученых, блогеров, писателей и звезд YouTube. На фестиваль также приедет писатель Шамиль Идиатуллин, видеоблогеры Артур Шарифов, Дмитрий Побединский, Борис Цацулин и Loonу. «Запланированы четыре тематических лектория — "Жить вечно", "Гики навсегда", "Мир будущего", "Геймдев". На них выступят медицинский журналист Алексей Водовозов, ученый-химик Артем Оганов, архитектор Николай Бояджиев, флейворист Сергей Белков, саунд-артист Юрий Дидевич и десятки других знаменитостей мира науки, технологий и искусства. Всего в программе — 36 лекций. Будет работать дискуссионная площадка, где участники фестиваля смогут пообщаться, к примеру, с Шамилем Идиатуллиным (автор книг "Убыр", "Бывшая Ленина" и другие), Артуром Шарифовым, у которого более миллиона подписчиков на YouTube, соавтором канала Vert Dider Алексеем Масловым, основателем проекта "СМТ — Научный подход" Борисом Цацулиным», — рассказала продюсер фестиваля Серафима Чичева.

В зоне «Экспо» научная группа В.М. Аллахвердова продемонстрирует опыты в области когнитивной психологии. Кроме того, музей имени К.А. Тимирязева устроит показ уникальной выставки черепов ископаемых предков человека. Volkswagen Russia представит на фестивале зону Digital Experience, где можно будет почувствовать себя водителем мощного внедорожника, разбудить в себе настоящего футбольного болельщика и создать свой цифровой аватар. В кинотеатре под открытым небом гости фестиваля познакомятся с европейским короткометражным кино и смогут лично задать вопросы режиссерам. Например, на фестивале покажут российскую премьеру фильма австрийского автора, преподавателя кафедры искусства и цифровых медиа в венской Академии изящных искусств Марлиз Поршл. Также с участниками через телемост пообщается ведущий мировой эксперт в области исследования и освоения Марса Роберт Зубрин. Партнер зоны сервис Wink от «Ростелекома» покажет фильмы.

Еще одна масштабная зона — PICNIC . На ней пройдут соревнования по спидкубингу [собирание кубика Рубика на скорость], стрельбе из лука и ролевым квестам. Любители компьютерных, онлайн- и VR-игр смогут посетить таверну Hearthstone, поиграть в приставки 80-х и 90-х годов или оценить возможности VR-очков. В детской зоне пройдут десятки мастер-классов, в том числе по робототехнике и программированию. Научные мастер-классы проведет проект «Умный Краснодар». Для вечерней музыкальной программы «Geek Picnic — 2019» организаторы пригласили исполнителей VLNY, Oak Glen, Isaak Nightingale, Cricket Captains. В зоне Sound Lab возле бассейнов выступят краснодарские электронные артисты. Те, кто хочет попробовать себя в музыке, смогут посетить образовательные открытые лекции и мастер-классы по диджеингу в шатре школы UMROOM. На фестиваль привезут арт-объект RAZDVA от московской арт-группы «Варенъйе организм» в коллаборации с петербургским проектом YOmoYO. На главной сцене пройдет традиционное косплей-шоу.