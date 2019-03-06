«Мне захотелось чего-то более важного. Я нашел себя в искусстве». Рассказ краснодарского коллекционера живописи

27 февраля в Вишняковском сквере открыли скульптуру «Столпы» авторства краснодарца Виктора Линского, а до этого в Чистяковской роще — скульптуру Draped Data Владимира Омутова. В марте на набережной в Юбилейном микрорайоне установят еще одну скульптуру — «Точку» Михаила Смаглюка. Спонсором этого проекта стал меценат, пожелавший остаться неизвестным. В городе работают и частные художественные галереи — «Лестница», «Галерея Ларина» и другие. А 26 апреля в Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST. Так кто же эти люди, которые интересуются современным искусством Краснодара и не боятся вкладывать в него деньги? Юга.ру встретились с одним из них, владельцем галереи «Доротея» Артуром Григоряном, и поговорили о том, зачем собирать местное искусство и как на нем заработать.

Артур Григорян всю жизнь был бизнесменом, но два года назад решил, что хочет заняться чем-то для души. Это совпало с тем, что Артур попал в художественную среду и начал покупать картины. Григорян полностью ушел из бизнеса и стал коллекционировать живопись. Год назад он открыл художественную галерею «Доротея» по ул. Садовой, 161/2, литер 1.

«Главное, чтобы работа мне нравилась» — Я всегда интересовался искусством, но, конечно, не разбирался так хорошо, как сейчас. Ходил иногда в музеи, покупал картины для интерьера. Коллекционировать и инвестировать в искусство я никогда не планировал. Лет пять назад оказался на выставке Николая Черняка [кубанский художник-авангардист, член Союза художников России. Его работы хранятся в частных коллекциях в России, США, Германии, Голландии, Греции — Юга.ру], у него тогда был юбилей, 60 лет. Я не знал этого художника, просто знакомые пригласили на выставку. Мне понравились работы Николая, и несколько я сразу купил. Мы стали общаться, и постепенно я попал в творческую среду, подружился и с другими художниками — Павлом Бабенко, Виталием Коробейниковым. Я ходил на выставки, покупал работы. Так спонтанно все началось, но осознанное решение создать свою коллекцию краснодарских художников пришло немного позже, пару лет назад.

Искусство во многом субъективно — об одной и той же картине искусствоведы могут говорить противоположные вещи. Главное, чтобы работа мне нравилась. Но она должна быть не просто красивой, а творческой, новой, иметь художественную ценность, смысл, вызывать эмоции, техника должна быть своеобразной именно этому художнику.

В моей коллекции есть и салонная живопись, я покупал ее в начале, эти работы мне тоже нравятся, они тоже кому-то нужны, но никогда не попадут в музей.

«Собирать картины — очень приятно, но и хлопотно» Я сотрудничаю и дружу с Сергеем Яшиным и коллекционирую его работы. Недавно в музее Коваленко была его выставка, на которую взяли три работы из моей коллекции. Мне было очень приятно видеть их на выставке в музее. Еще готовил проект с очень талантливым художником Мисаком Чолокяном и приобрел в коллекцию все работы этого проекта, порядка 20. У меня много работ Виталия Коробейникова, Алексея Паршкова и других известных художников Кубани.

Несмотря на то что я коллекционирую в первую очередь краснодарских авторов, купил на московском аукционе Art Investment работы известных художников Давида Бурлюка, Дмитрия Краснопевцева, Арона Буха, Натты Конышевой, Юрия Анненкова. Одно из последних приобретений — работа Кристиана Корнелиуса Крона. Через интернет нашел других мастеров, которые мне нравятся, например, Ольгу Григорьеву-Климову из Крыма. Дважды ездил на ее выставки в Крым, начал ее коллекционировать. Собираю работы и других крымских художников.

Когда я покупаю работу, я хочу, чтобы она была в коллекции. Но бывает, что через время отношение меняется — может начать еще сильнее нравиться, или наоборот, я в какой-то момент понимаю, что готов с ней расстаться. Когда у меня не было опыта, я покупал много работ, и теперь я считаю, что не все они сильные. Я хочу сохранить хорошие картины, купить еще интересные работы молодых и талантливых художников Кубани, чтобы сделать коллекцию более интересной. Собирать картины — очень приятно, но и хлопотно. Часть работ находятся в студии, часть — в квартире и загородном доме. Развешаны не все, они просто не помещаются, и я храню их на стеллажах.

«Каждая выставка для меня праздник» Галерею я открыл 25 ноября 2017 года. У меня было помещение в жилом доме, и я думал, как им распорядиться. Поскольку уже коллекционировал картины и дружил с художниками, подумывал о галерее, но сомневался, подходит ли место — все-таки галереи обычно открывают в центре, а не в многоэтажке на улице Садовой. Помог случай. Я был в мастерской у сочинского художника Александра Отрошко, купил его работы в коллекцию и предложил сделать выставку в моем помещении в Краснодаре. Он приехал из Сочи, посмотрел, ему понравилось. И я решил сделать ремонт, чтобы провести его выставку и открыть галерею. Ремонт затянулся, и выставка Александра не состоялась, но я надеюсь, что его работы все-таки еще можно будет посмотреть в «Доротее».

За год в галерее прошло десять выставок. Я сам определяю, какие проводить, и курирую их тоже сам. Приглашаю художников, или они сами обращаются. Многие из тех, что просят устроить их выставку, еще сырые, им нужно учиться. Но когда они будут готовы, я с удовольствием проведу их выставки у себя. Художник должен быть талантлив, чем-то выделяться, его работы должны быть выразительны. Каждая выставка для меня праздник. По ее окончании мне не хочется снимать картины, я к ним привыкаю. Но я понимаю, что впереди новые выставки, и стараюсь, чтобы каждый раз было лучше и лучше.

«Хорошие работы — это длинная инвестиция» В галерее бывают выставки живописи и графики, но еще не было скульптуры. Приходят в основном художники и их друзья, постоянные посетители выставок. Но стали появляться и жители соседних домов. Немного — два, три, четыре человека, но это уже здорово.

На сайте мы продаем картины частично из моей коллекции, но в основном художники сотрудничают с «Доротеей», и мы размещаем их работы на продажу.

Мне приятно иметь дома хорошие работы, плюс это длинная инвестиция.

Со временем работы конкретного художника становятся менее доступными и более востребованными. Конечно, так происходит далеко не со всеми мастерами. Как угадать? Универсального рецепта нет, просто надо вариться в этой среде, общаться с искусствоведами и художниками, много смотреть работ, разбираться.

Стопроцентной гарантии нет, что тот или иной мастер станет дорогим, но всегда есть недооцененные и переоцененные художники. Он может быть известным и дорогим, а потом цены на него упадут. Риск есть всегда. Среди краснодарских художников явно недооценены Сергей Яшин и Мисак Чолокян. Алексей Паршков тоже — его хорошо знают, он заслуженный художник России, но его работы должны стоить больше.

Работы с нашего сайта покупают в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Картину Паршкова недавно купили из Латвии. Я не спрашиваю, кто и зачем покупает, мне кажется, это не совсем тактично. Краснодар — богатый регион, но здесь мало интересуются искусством и коллекционированием. У меня был печальный опыт. Я говорю знакомому бизнесмену: в мире принято инвестировать в искусство 5% от своего дохода — это интересно и выгодно иметь хорошие работы. А человек отвечает: я не хочу жертвовать художникам. Но какая это жертва? Ты покупаешь хорошую работу, которая потом станет дороже.

В России и так художественный рынок небольшой, а после Крыма и санкций он совсем просел. Зато сейчас хорошее время для инвестирования в искусство, потому что цены сильно упали. На искусстве можно зарабатывать, но к этому нужно идти, нарабатывать репутацию и ждать, когда изменится обстановка — улучшится покупательская способность, пройдет кризис. Хотя по большому счету не это влияет, а интерес к искусству. Сегодня я работаю в убыток, но это, надеюсь, временно.

«Моя цель — сделать искусство более популярным и востребованным» В США, Китае, Франции, Германии большой арт-рынок, им интересуются и обычные люди, и коллекционеры. Там принято покупать работы себе домой, это в культуре. Мой знакомый переехал жить в Германию, к нему пришли в гости новые соседи, которые очень удивились и даже спросили, почему у него дома нет картин.

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Кроме картин я ничего не собираю. Раньше была небольшая коллекция золотых и серебряных монет, но такого увлечения, как живописью, в моей жизни не было. Галерея — моя основная деятельность, я не занимаюсь другим бизнесом. Раньше работал в сфере строительства, сдавал помещения в аренду. Конечно, это было прибыльно, но после кризиса стало сложнее, и вообще я разочаровался в бизнесе, где ради наживы люди становятся алчными, могут тебя подставить и предать. Мне захотелось чего-то более важного, чего-то для души. Я нашел себя в искусстве.