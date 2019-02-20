В Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре анонсировали дату следующего аукциона современного искусства MOST
В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 26 апреля откроется выставка работ, которые представят на аукционе современного искусства MOST.
Информация о мероприятии появилась на официальной странице MOST в фейсбуке. Организаторы сообщили, что скоро начнуются публикации лотов и другой информации об аукционе.
Аукцион современного искусства MOST проходит в Краснодаре с 2014 года. Его организовали Олег Гончаров и Роман Левицкий.
Направить заявку для участия в аукционе и выставке со своими работами может любой художник.
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