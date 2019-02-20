В Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре анонсировали дату следующего аукциона современного искусства MOST

Читайте также:

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 26 апреля откроется выставка работ, которые представят на аукционе современного искусства MOST.

Информация о мероприятии появилась на официальной странице MOST в фейсбуке. Организаторы сообщили, что скоро начнуются публикации лотов и другой информации об аукционе.

Аукцион современного искусства MOST проходит в Краснодаре с 2014 года. Его организовали Олег Гончаров​ и Роман Левицкий.

Направить заявку для участия в аукционе и выставке со своими работами может любой художник.

Аукционы Выставки Искусство Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин назвал сочинский «Сириус» созвездием талантов и пообещал открыть такие центры в регионах
Жителей Сочи предупредили о возможных ЧС из-за схода лавин
Путин призвал не накапливать миллионы тонн мусора и вывести города из зоны экологического бедствия
Путин предложил новые меры поддержки для семей с детьми
В Сочи врачи вылечили девушку с переломом шеи
В Сочи на фестивале резьбы по снегу собираются установить три рекорда России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале