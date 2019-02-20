В Краснодаре пройдет аукцион современного искусства MOST

В Краснодаре анонсировали дату следующего аукциона современного искусства MOST

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 26 апреля откроется выставка работ, которые представят на аукционе современного искусства MOST.

Информация о мероприятии появилась на официальной странице MOST в фейсбуке. Организаторы сообщили, что скоро начнуются публикации лотов и другой информации об аукционе.