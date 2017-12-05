Кубанский «Хогвартс»: Екатеринодарская духовная семинария

Интернет-портал Юга.ру рассказывает о жизни закрытых учебных заведений в Краснодаре. Наши корреспонденты отправились в Екатеринодарскую духовную семинарию и посмотрели, как учатся и отдыхают будущие священнослужители. Екатеринодарская духовная семинария образована в 2006 году по инициативе митрополита Исидора и по благословению патриарха Алексея II, располагается она в бывшем здании Кубанского казачьего хора по ул. Фрунзе, 67 рядом с Троицким собором. Это высшее учебное заведение закрытого типа Московского патриархата, которое готовит священнослужителей Русской православной церкви. Семинарии и духовные училища есть практически в каждой области и крае в России. В Краснодарском крае работает семинария, поэтому необходимости в духовных училищах нет. В здании, где находится Кубанский государственный медицинский университет (ул. Седина, 4), с 1901 по 1920 год работало Епархиальное женское училище, которое воспитывало девиц в правилах благочестия и добродетели по учению православной церкви. В здании осталось напоминание об училище — большой витраж, изображающий крест Голгофы.

Как все устроено? В семинарию могут поступить только мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Абитуриент должен быть православным и обладать музыкальным слухом — это нужно для чтения молитв, — холост или женат первым браком. Студенты очной формы живут в семинарии и могут выходить в город только в определенное время на два с половиной часа в сутки и почти на весь день по воскресеньям. Студента отчислят без предупреждения, если заметят пьяным или курящим. За драку тоже выгоняют всех участников, не разбираясь, кто ее начал. Ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии и преподаватель в семинарии иерей Вячеслав Клименко рассказал, что такого практически не случается. Бывает, что студенты сами бросают семинарию, осознав, что такая жизнь для них тяжела.









На заочное обучение могут поступить только выпускники духовных училищ (ближайшее в Ростове-на-Дону) или светских учебных заведений с теологическим образованием старше 35 лет и уже рукоположенные в священный сан. Выпускник общеобразовательной школы не может поступить на заочное отделение — только на очное с проживанием в семинарии. Абитуриенты проходят собеседование, на котором должны рассказать наизусть некоторые молитвы, прочитать выдержки из Псалтири на церковнославянском языке и ответить на вопросы о Священном Писании, истории церкви и основах литургики . Также они проходят проверку музыкального слуха и пишут сочинение на заданную тему. Обычно вступительные испытания проходят за два-три дня. Срок обучения — пять лет (подготовительный курс и четыре курса бакалавриата). Разделения на специальности нет, у всех выпускников в дипломе указано «бакалавр православного богословия», но в семинарии работают четыре кафедры: библейско-богословская (изучают тексты Священного Писания, современные и древние языки, сравнительное учение христианских конфессий и инославных религий); кафедра церковной истории (одной только истории в семинарском курсе больше трех дисциплин — история Священного Писания, история древней церкви, история Русской православной церкви, общемировая история, история России, история философии); кафедра практических церковных дисциплин (например, пастырское богословие, церковное право, основы правовой деятельности прихода — все, с чем ежедневно сталкиваются священнослужители); на кафедре гуманитарных дисциплин изучают риторику, логику и теорию аргументации, литературу. Помимо основных предметов воспитанники могут выбрать факультативные занятия — от основ журналистики до изучения древнееврейского языка (в список обязательных языков входят русский, английский, церковнославянский, древнегреческий и латынь).





Иерей Вячеслав Клименко ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии, преподаватель в семинарии

— Мир в этих стенах другой. Тут не встретишь человека с «синдромом вахтера», придирчивого охранника или чрезмерно строгого воспитателя. Каждый студент ежедневно может пообщаться с любым представителем администрации вплоть до ректора. Попав сюда, чувствуешь какую-то домашнюю обстановку. В этих стенах очень тепло в эмоциональном плане.

Начиная с третьего курса студента могут рукоположить в сан диакона, а по окончании семинарии — в сан священника. В этом случае выпускник будет служить в приходе. Как правило, во время обучения студенты определяются, какой путь выберут — белое духовенство или черное. Белое духовенство избирает семейный путь, а черное — уединенный, давая монашеские обеты. Если выпускник еще не имеет священного сана и остается мирянином, диплом ему не выдают. Он имеет право продолжить обучение (тогда документы отправят в следующее учебное заведение) или нести церковное послушание, которое ему назначит правящий архиерей той епархии, откуда он поступал учиться. Получит ли семинарист священный сан, зависит от его образа жизни, канонических препятствий, — например, не будут рукополагать в священный сан убийцу или дважды женатого. С 2011 года было семь выпусков, 159 человек окончили ЕДС за это время. Сейчас в Екатеринодарской духовной семинарии обучается 128 студентов, из них 54 человека на очной форме обучения и 74 — на заочной. Привычного конкурса при поступлении в семинарию нет, так как в ЕДС поступают только по благословению священнослужителей. В этом году подали прошения (заявления на поступление) 34 абитуриента, из них зачислено на очную форму обучения 15 человек, на заочную форму — 13 человек.









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В семинарии учатся студенты не только из Краснодарского края. Приезжают из Ростовской области, Ставропольского края, Тамбовской области, Липецкой области, Абхазии, Казахстана, Армении, Украины. Выпускники ЕДС служат в приходах Екатеринодарской и Кубанской митрополии, а также в приходах Ростовской области, Ставропольского края и в других регионах страны, в Абхазии, в Казахстане. Что изучают? 51 дисциплину, в том числе Библейскую историю, богословие, катехизис, церковное пение, Священное Писание, риторику, латинский, древнегреческий и английский языки, каноническое право, миссиологию, гомилетику, патрологию. Есть и предметы, обычные для светских вузов, — всемирная история, история философии, всемирная литература. В семинарии 41 преподаватель, из которых три доктора наук, три кандидата богословия, семеро кандидатов наук и пятеро магистров богословия. Семинаристы уходят на каникулы два раза в год — зимой и летом, но студента могут лишить каникул, если он систематически нарушал внутренний распорядок дня или плохо учился. Рождественские каникулы начинаются после Нового года и заканчиваются на Крещение Господне 19 января. Один раз во время каникул студенты съезжаются в семинарию, чтобы отпраздновать Рождество Христово. Летние каникулы продолжаются два месяца, в них входит практика. Студенты первых двух курсов проходят трудовую практику на территории семинарии (например, могут облагородить территорию или помочь в трапезной). Студенты старших курсов отправляются на археологическую практику и на педагогическую практику в детские лагеря «Горний посад» и «Дубрава». Процесс обучения построен так же, как и в любом другом вузе: преподаватели читают лекции, проводят семинары, ставят оценки, а в конце семестра студенты сдают экзамен или зачет.











Архимандрит Амвросий (Диденко) кандидат филологических наук, доцент, преподаватель церковнославянского языка

— В светских языках чего только не делается. В великом и могучем русском языке и ругательства, и хула, и лапша на уши, и насмешки, и обман. Не так в церковном языке: там нет грязи, нет пустоты. Там одна чистота, святость и наполненность смыслом, вечным и небесным. Дерзая беседовать с Богом на церковнославянском языке, ничего пустого или глупого мы не можем сказать.

Протоиерей Андрей Мищеряков преподаватель Священного Писания Нового Завета

— Мы изучаем все, что касается текстологии Нового Завета. Берем за основу вводные сведения: когда был написан, кто автор, исторический фон и толкования Святых Отцов, которые помогают лучше понять смысл Священного Писания. Семинаристы учат наизусть ключевые цитаты. Выучить весь текст Священного Писания практически невозможно, мы этого не требуем, главное — понимать смысл, знать содержание и помнить ключевые моменты. На сегодняшнем занятии мы разбираем корпус апостола Павла. Новый Завет студенты изучают три года и в конце сдают экзамен, это большой курс.

Сколько стоит? Духовная семинария находится на обеспечении Екатеринодарской и Кубанской епархии. Студенты бесплатно учатся, питаются и живут в корпусах семинарии. Распорядок дня

6:30 Подъем, зарядка и пробежка до Тургеневского моста и обратно

7:30 — 8:00 Утренняя молитва в Троицком соборе. Он не семинарский, но студенты участвуют в жизни собора

8:00 — 8:30 Завтрак. Питаться вне расписания запрещено

8:30 — 9:00 Свободное время

9:00 — 13:35 Пары

13:40 — 14:00 Обед

14:10 — 15:30 Четвертая пара

15:30 — 17:15 Беседа с духовником, свободное время, в которое часть семинаристов участвуют в мероприятиях с Кубанским казачьим хором, в университетах. Те, кто не задействован в мероприятиях, могут выйти в город. Каждому студенту разрешается выйти за пределы семинарии на два с половиной часа в сутки

17:15 — 19:45 Время для выполнения домашних заданий. В разные дни недели в это время также проходят занятия хоровым пением, банный день, вечернее богослужение

19:45 — 20:15 Ужин

20:15 — 22:00 Свободное время без выхода в город

22:00 — 22:30 Молитва

22:30 — 23:00 Свободное время

23:00 Отбой













Дьякон Никита Коржов студент пятого курса, клирик Никольского храма г. Краснодара

— Меня рукоположили в сан дьякона на третьем курсе и направили служить в храм святителя Николая Чудотворца штатным клириком. Мое послушание, помимо богослужений, — вести занятия в воскресной школе, и я очень рад этому. Я заряжаюсь позитивом, когда общаюсь с детьми, они ангелочки. У меня у самого ребенок двух лет, это огромное счастье. У меня уже есть высшее образование, до семинарии я окончил Кубанский медуниверситет по специальности «стоматолог». Это не было бесполезно, я помогаю семинарскому врачу, и, возможно, медицинское образование мне еще пригодится. Я с детства говорил, что хочу стать или врачом, или священником. Получилось, что стал врачом — духовным и телесным. Я вырос в религиозной семье, с детства бывал в храмах, но среди моих родственников нет ни священников, ни докторов. Мне кажется, что случайных людей в семинарии нет, сюда попадают по Промыслу Божьему.

Что есть еще? Утренняя служба. По утрам в Свято-Троицком соборе семинаристы практикуются в совершении богослужения. В 6:00 студенты, имеющие священный сан, проводят службу, а те, кто священного сана не имеют, за богослужением поют или читают молитвы.

















Библиотека. Библиотечный фонд вместе с газетами и журналами составляет порядка 23 тыс. экземпляров плюс тома электронной библиотеки, к которой подключена семинария. Большую часть составляют богослужебные книги. Еще есть литература по богословию — основному, догматическому, нравственному, сравнительному, нормативные документы Русской православной церкви. Можно найти издания на русском языке, церковнославянском, английском, адыгейском, иврите, латыни, греческом. Здесь хранится около сотни дореволюционных изданий — религиозных и исторических. Библиотекарь Елена признается, что чаще всего студенты приходят за пособиями по тренировке памяти. Семинаристам приходится многое учить наизусть — без хорошей памяти никак.











Трапезная (столовая). Семинаристы питаются по расписанию четыре раза в день, в другое время принимать пищу запрещено. В трапезной готовят профессиональные повара, им помогают студенты. Рацион соотносится с церковным календарем, и в постные дни готовят соответственно. В первую неделю Великого поста могут строго питаться картофелем и сухарями, а со второй недели всем ученикам разрешено есть рыбу. «Интересно, что студенты, преподаватели и администрация семинарии едят одинаковую пищу за общим столом. Это даже отметила специальная комиссия учебного комитета Русской православной церкви. Во время приема пищи никто не болтает, все внимательно слушают жизнеописание святого, чья память празднуется в настоящий день», — рассказал иерей Вячеслав Клименко.









Переплетная мастерская. В переплетной мастерской студенты учатся делать и реставрировать книги, приобретают навыки типографской работы. Семинаристы работают в мастерской по необходимости — когда нужны новые нотные сборники для богослужений, классные журналы или нужно восстановить редкую книгу. На издание одного конспекта, если работать одному, уходит около восьми часов, и еще около суток на просушку и придание формы обложке.

Владислав Цыгикало студент первого курса

— Перед началом работы мы молимся, потом прибираем в мастерской. Лев делает заголовки для корешков, а я готовлю шаблон: подбираю буквы для нужного слова. Потом их надо положить на лицевую сторону книги и сделать оттиск. С первого раза поставить тиснение сложно, сначала нужно потренироваться на черновике. Мне нравится послушание в переплетной мастерской, оно учит ценить книги и труд людей, которые их делают.





















Исторический кабинет. «В здании семинарии находится межъепархиальный исторический кабинет, — рассказывает иерей Вячеслав Клименко. — Среди его экспонатов не только дореволюционные облачения, но и древние свидетельства присутствия на Кубани христиан, а также предметы, рассказывающие о подвижнической жизни Церкви во времена гонений». Исторический кабинет работает с 2014 года.







Протоиерей Игорь Олжабаев ректор Екатеринодарской духовной семинарии