С 2020 года фотограф Динар Бурангулов собрал в инстаграм*-блоге «Kızıl Paşa» об архитектуре Кубани и других регионов России более 15 тыс. человек. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей. С 2022 года Бурангулов показывает Стамбул иммигрантам и пишет книгу о мозаике Краснодарского края. В апреле блогер вернулся в Краснодар, чтобы продолжить исследовать архитектуру Кубани. Влад Балабанов поговорил с Динаром и узнал, почему парня с Урала так тянет на юг, а его экскурсии собирают десятки человек. Когда ты начал вести блог? И когда к тебе пришла популярность? — С октября 2018 года я выкладывал фото, путешествуя по югу России и Кавказу, в закрытом аккаунте. И многие друзья говорили открыть страничку — им хотелось репостнуть мои фотографии. Я долго откладывал создание отдельного блога. Свою роль сыграл ковид. Я работал в «Турецких авиалиниях» в Краснодаре, и нас закрыли на карантин. И раз появилось свободное время, я решил создать блог, куда можно загрузить все свои фотографии, которые скопились за полтора года путешествий по югу России. Личную страницу не хотелось превращать в блог, поэтому в марте 2020 года я завёл аккаунт «Kızıl Paşa» (Красный паша). Название выбрал в честь прозвища первого советского дипломата в арабских странах Карима Хакимова, моего земляка из Башкортостана. В своё время он стал мостиком между СССР и странами Ближнего Востока. Локальная известность пришла через полгода, когда стал делать путеводители в новом формате от Instagram*, и начал сотрудничать с местными медиа. Моя аудитория выросла до 2 тыс. и продолжила расти за счёт фотографий уже именно Краснодара и Краснодарского края, а не других регионов. Летом 2021 года я активно исследовал парадные и коммуналки Краснодара, публикуя фото в блоге. Я стал ежедневно получать сообщения от незнакомых людей: «А можно погулять с вами, вы проводите экскурсии, а где это, покажите?»

© Фото Гульнара Шимырбаева

В августе 2021-го все-таки решил провести свою первую экскурсию по историческому центру Краснодара и рассказать, что я узнал об исторических домах за 2,5 года. Внезапно случился солдаут — записались более 30 человек, ещё 30 я отказал. Закрутилось сарафанное радио и репосты, аудитория росла как на дрожжах — с 3 до 8 тыс. за пару месяцев. Как я понял, кроме Натальи Машталир никто раньше не делал экскурсии по краснодарским парадным. Местные удивились, думая, что такое есть только в Одессе, Петербурге, Ростове, Тбилиси, но ни в коем случае не в Краснодаре. Записывались ежедневно, на каждую экскурсию приходило по 30 человек. Журналисты приглашали на интервью и вели репортажи с экскурсий. Осенью 2021-го я начал активно искать советские мозаики на Кубани. Я исследовал не только побережье и Краснодар, как раньше, а съездил в Каневскую, Армавир и выкладывал фото уникальных локаций края и станиц. Это тоже усилило интерес к блогу. Что для тебя Краснодар и край в контексте других городов и их архитектуры? — Это блог об архитектуре юга России и Урала — тех мест, где я бываю чаще всего. Это Кубань, Краснодар и родной Башкортостан. С конца 2021 года каждые два месяца я езжу из Краснодара в Уфу и расширил поле исследований и Башкортостаном. Краснодар — это богатый провинциальный дореволюционный город, где сохранилось огромное количество двух-трехэтажного южного модерна, который сложно найти, например, в Центральной России или на Урале.

Дом Акритаса, Красная, 64 © Фото Динара Бурангулова

Дореволюционная Уфа в основном представлена деревянным зодчеством — знаменитые наличники и промышленная архитектура. Уфа была мощным индустриальным городом, где жило много промышленников и татарско-башкирская интеллигенция, поэтому в городе много таких зданий, в том числе — мечетей медресе. Кубань совсем другая. Из-за климата и степей дерева мало, поэтому вместо деревянного зодчества здесь много кирпичных зданий в стиле ар-нуво рубежа XIX-XX веков. Внешний облик Краснодара сильно отличается от многих миллионников России. Сравнивая с Ростовом-на-Дону, отмечаю этажность исторического центра — самые высокие здания не выше трех этажей, что делает Краснодар уютным и домашним. Храмовая архитектура Краснодара и Кубани — это, конечно, православные церкви. Особенно церкви, построенные в нео-византийском стиле Иваном Мальгербом — одним из главных зодчих края. Кстати, кроме них в станицах сохранились саманные домики из соломы и глины, мазанки. Такого на Урале точно не встретишь!

© Фото Динара Бурангулова

Как ты ищешь информацию о зданиях? — Обычно я нахожу уникальное здание, обхожу его, пытаюсь зайти в парадную, изучаю его изнутри, потом спрашиваю местных жителей, что они знают о своём доме. У них всегда можно узнать что-то интересное, но информацию надо проверять, и я пытаюсь уточнять историю дома в интернете. Конечно, данные там очень ограничены, и меня выручают книги Бондаря, Шаховой, Бардадыма и других кубанских и краснодарских краеведов и историков. Некоторые книги было тяжело отыскать, но все-таки в библиотеках еще много чего интересного об истории Екатеринодара. Но все это о дореволюционном Краснодаре. Я почти не встречал литературных источников про советский модернизм и мозаики. Увы, краеведы будто игнорировали советский период. К счастью, о нем я узнал благодаря личному общению с художниками и архитекторами Олегом Кобзарем, Юрием Щербининым и Николаем Турковым-Собакиным.

5 квартир в исторических зданиях Краснодара: На «Авито» продают жилье в памятниках культуры

Фотографируешь только на телефон? — Изначально я снимал Краснодар на пленку для эффекта старых советских открыток, и это получалось. Но путешествуя по краю активнее, я понял, что сделать нормальный пленочный кадр бывает слишком тяжело. Например, памятник «Морякам революции» в Новороссийске я ездил снимать целых три раза. Так я перешел на цифровой Canon 600. Через пару лет обновил телефон и обнаружил, что в помещениях он снимает лучше, чем моя зеркалка. К тому же Instagram* и так съедает качество, так что почти все нынешние фото в блоге сняты на телефон. А работаешь ли ты где-то ещё или весь твой доход — это блог? — С октября 2021 года больше нигде не работаю. Сначала мне казалось, что экскурсии — это временная история, но интерес не утихал, а только рос. И с тех пор экскурсии в Краснодаре, Уфе и других городах — мой основной доход. Еще иногда пишу статьи и продаю свои путеводители. Но все равно 95% всего, что я получаю, с экскурсий. Работа гидом вполне покрывает мои потребности. Бывает, что по выходным я вожу экскурсии в Краснодаре, а в будни на вырученные деньги путешествую по краю, собирая материал для блога. Если честно, путешествовать по станицам — недешевое удовольствие. Ещё затратнее искать контент на побережье — в Сочи, Анапе и Туапсе. Это проезд, еда, а иногда и в гостиницах приходится оставаться, даже в самых недорогих. Но экскурсии все равно покрывают такие поездки.

Сам блог доход не приносит. Обычно если я рекомендую место или кафе, то они мне просто нравятся. Еще не придумал как размещать рекламу, так как мне важно интегрировать в тематику блога весь контент. А то реклама массажного салона будет странно смотреться на фоне постов про советский модернизм в Сочи. Сколько времени тратишь на блог? Как проходит твой обычный рабочий день? — Много. Особенно в праздники, когда дни забиты экскурсиями, и параллельно надо что-то писать и выкладывать. В обычный день без путешествий я просыпаюсь к обеду, провожу экскурсии, потом делаю контент для блога: выкладываю сторис, посты, веду телеграм. Ночью по два-три часа разбираю фотоархивы и час-два делаю пост. Обрабатываю фотки и пишу текст, что иногда занимает много времени. Раньше у меня почти все дни были так забиты, но я старался устраивать себе один-два выходных в неделю. В Стамбуле уже, конечно, свободных дней больше — там я показываю людям город по выходным, но по будням все равно снимаю контент и пишу материалы.

«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»: Кто ремонтирует исторические здания в Краснодаре

Сейчас стараюсь оптимизировать свою работу. Путеводители мне верстает подруга из Уфы, и это сильно экономит время. Когда придумаю, как монетизировать блог, найду копирайтера для помощи с текстами. Работать гидом, вести два блога, делать путеводители и параллельно снимать мозаики и писать про них книгу становится трудновато. Ого, ты еще и книгу пишешь? — Над книгой о мозаиках Краснодарского края я работаю уже полтора года. В какой-то момент подумал, что из моего архива мозаик уже можно собрать зин (фотожурнал), но потом обнаружил, что многие создателей еще живы. Я общался с Николаем Турковым-Собакиным, Игорем Демиденко, Левоном Тамамяном, многими другими художниками, и понял, что могу собрать материал на целую книгу — не только фото мозаик, но и биографии их авторов. Сейчас я отснял около 80% мозаик в крае, так что осталось самое сложное — идентифицировать хотя бы часть из них. Конечно, все надо будет еще сверстать, но, надеюсь, к осени я закончу собирать материал.

Что думаешь о своём аккаунте сейчас, когда уехал в Турцию? — Когда я переехал в Турцию, я не понимал, как смешивать мой старый контент и новый: я писал о советских мозаиках Кубани и Башкортостана, и тут резко пошли османские мечети, византийские храмы, древнеримские цистерны. Я создал второй проект — «Кизил Истамбул»* и решил сделать не просто архитектурный блог о Стамбуле, но городское медиа, где помимо архитектуры освещаю мероприятия, музеи, общепит и жизнь Стамбула в целом. В итоге в «Kızıl Paşa» я продолжаю выкладывать свои огромные архивы с последних поездок по Башкортостану, Кубани и Кавказу, Волгограду и так далее. А в «Кизил Истамбул» я загружаю все, что снимаю в Турции. Много ли у тебя еще осталось фотографий и помогает ли тебе кто-нибудь снимать объекты в России? — Нет, я еще ни к кому не обращался за помощью в плане фотографий, разве что моя девушка снимала несколько зданий, которых мне не хватило для путеводителя по дореволюционным заброшкам Краснодара. А так моего фотоархива хватит еще на полтора года. В последнее время я экспериментирую с форматами и не просто выкладываю фото, но делаю полноценные путеводители. Например, о советском модернизме Уфы и Сочи или о сталинском ампире Волгограда и Краснодара. С ними просто объяснять и показывать архитектуру: 10 слайдов, где коротко про каждый стиль и здания. Это нравится людям.

Расскажи о переезде в Турцию? — Переезд в Стамбул я планировал с 2014 года и на первом курсе перевёлся с юрфака на международные отношения. С 2017 года моя мама уже переехала в Турцию на ПМЖ, в 2019-м она купила жилье в Стамбуле. А я после универа устроился в «Турецкие авиалинии», которые забросили меня в Краснодар. Я постоянно приезжал в гости к маме, до ковида бывал там каждые 2-3 месяца. Так что до осеннего переезда в Стамбул я чувствовал себя там как рыба в воде. Я владею языком, есть жилье, семья, даже друзья-турки, да и город сам очень нравится. Поэтому адаптировался быстро. А стамбульская архитектура тебе как? — Огонь! В Стамбуле полно зданий в моих любимых архитектурных стилях — модерне и модернизме (не путайте!). Но здесь есть и другая архитектура, которая расширила не просто рамки моего аккаунта, а в принципе кругозор. Если в Краснодаре и на Кубани я исследовал неовизантийский стиль, то в Стамбуле мог непосредственно познакомиться с настоящими византийскими храмами и античными цистернами. Но самым главным открытием в Стамбуле для меня стал ар-деко 1930-х годов. В России его нет, потому что тогда в СССР конструктивизм уступал соцреализму (сталинскому ампиру), а вот на Западе и в Турции процветал ар-деко.

Как ты начал путешествовать? — Первые мои приключения начались, наверное, в 11 классе, когда я сам поехал из Салавата в Стерлитамак. Сейчас, конечно, звучит забавно: ведь я просто сел на маршрутку и 40 минут ехал в соседний город, но тогда для меня это был большой шаг — я приехал один в другой город, весь день там гулял и исследовал его, купил книжек и вернулся домой. В том же году я в впервые побывал в Турции, а потом и вовсе переехал в Уфу учиться в университете. Там был парламентский кружок, благодаря которому можно было ездить в другие города на турниры. Так в 2017 году я поехал в Екатеринбург, мне там очень понравилось, гулял два дня. В том же году я поехал на месяц жить и учиться в Стамбул, изучать язык. Потом снова в Екатеринбург, съездил в Казань на конференцию от университета, а потом мама продала квартиру в Уфе, переехала в Турцию — так я и начал туда-сюда путешествовать. Как вообще увлекся мозаикой и архитектурой? — Я всегда увлекался историей. Архитектура — главное отражение той или иной исторической эпохи. Отправной точкой, когда увлечение переросло в нечто большее, была моя учебная поездка в Стамбул. Гуляя по городу, я замечал разные сохранившиеся архитектурный стили. Исследовал артефакты античной и византийской эпох, османские постройки, европейское ар-нуво. Все это я увидел впервые, потому что в родном Салавате самая старая архитектура — сталинская.

Советская мозаика в Салавате, Башкортостан © Фото Динара Бурангулова

Советская мозаика в Салавате, Башкортостан © Фото Динара Бурангулова

Советская мозаика в Салавате, Башкортостан © Фото Динара Бурангулова

Советская мозаика в Салавате, Башкортостан © Фото Динара Бурангулова

Вернувшись домой, я осознал, насколько наш советский модернизм уникален. Я рос в образцово-показательном советском городе и заметил, что он полон советскими мозаиками, на которые раньше не обращал внимания. Я стал снимать это всё и выкладывать в соцсетях. И меня поразило, что все мои друзья по Стамбулу — арабы из Туниса, Алжира, Марокко — были в восторге от советской архитектуры. Так я понял, как сильно привычный нам модернизм впечатляет иностранцев. Ты планируешь ещё приезжать в Краснодар или зависит от ситуации? — Вернусь в июле, но сейчас опять в Стамбуле и параллельно изучаю монументальное искусство Турции. Летом планирую большую поездку в Китай, чтобы отснять там местную советскую архитектуру, мозаики и знаковые памятники. Ждите фотографию памятника огромной головы молодого Мао Цзэдуна!

Памятник Ленину у ДК «Нефтехимик» в Салавате, Башкортостан © Фото Динара Бурангулова

Какие планы на будущее? — Расширять кругозор и рамки профиля! Основной аккаунт «Kızıl Paşa» я оставлю и превращу в архитектурный блог по архитектуре городов России и бывшего СССР — у меня уже есть фото из Воронежа, Волгограда и Москвы. Но сейчас на первом месте юг. У меня есть чувство, что исследовал 60% Кубани. Иногда кажется, что совсем немного осталось, но потом узнаешь: где-то есть ещё мозаика, а вот станица какая-то интересная… Так что когда объезжу на Кубани все станицы, отсниму все мозаики и барельефы (по крайней мере, самые известные), то можно будет и по кавказским республикам проехаться.