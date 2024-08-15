Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж. В Сочи показали необычное научное кино

25-28 июля в горах Сочи состоялся международный фестиваль актуального научного кино. «ФАНК» проходит в России с 2016 года и охватывает больше 200 городов. Второй год подряд его двухдневную версию — «ФАНК Уикенд» — привозят на курорт «Роза Хутор».

В этот раз зрители увидели пять документальных научных фильмов разных жанров. Каждый показ сопровождала дискуссия с экспертами и создателями картин. Научный партнер фестиваля — центр перспективных междисциплинарных исследований «Идея».

Юга.ру посмотрели первые три ленты и узнали, как бабочки-бражники предсказывают глобальное потепление, каким советским авангардистом восхищался Париж и может ли операция помочь пациенту с болезнью Паркинсона станцевать с дочерью на свадьбе.

Фильм 1: «Ноктюрны». Зачем изучать ночных бабочек Фестиваль открыла российская премьера документального фильма «Ноктюрны» (совместное производство Инди и США) — о том, как в ночных джунглях на границе Индии и Бутана два биолога изучают хрупкий микромир бражников. Этих сумеречных бабочек с длинным хоботком можно встретить парящими над цветком, как колибри, в том числе в лесах Кавказского заповедника и в других местах Краснодарского края.

«Ноктюрны» начинаются звуками стрекотания крыльев насекомых, которые сменяют статичные кадры туманного горного леса. Вместе это напоминает АСМР-видео, когда тело отвечает на аудиовизуальные триггеры мурашками, расслаблением или другими приятными ощущениями.

Каждую ночь посреди этой медитативной лесной симфонии двое ученых делают 400 снимков насекомых на разных высотах: крупные бражники в основном обитают в прохладе выше в горах, а мелкие — там, где теплее. Для наблюдений энтомологи раз за разом устанавливают специальный разлинованный экран в новом месте, направляют на него свет и ждут:

Кадр из фильма «Ноктюрны» © Изображение предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Кадр из фильма «Ноктюрны» © Изображение предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В отличие от привычных зрителю научно-популярных фильмов, в «Ноктюрнах» нет закадрового голоса с подсказками, а герои лишь изредка перекидываются парой фраз. Но выбор бабочек в качестве подопытных все же объясняют: эти насекомые появились на планете раньше динозавров — около 300 млн лет назад — «и после пяти катастроф, которые привели к вымиранию видов на планете, до сих пор существует более 150 тысяч видов бабочек». Эти хрупкие создания пережили то, чего никогда не видел человек.

Убаюкивающий темп «Ноктюрнов» резонирует с тревожными вопросами о будущем планеты, ответов на которые пока нет: «Что случится, если температура воздуха начнет расти? Поднимутся ли бражники выше, где сохранится комфортный для них уровень? А птицы, которые питаются бабочками, тоже станут обитать выше в горах? Скажется ли это на пресмыкающихся и млекопитающих, которые охотятся на этих птиц? И что случится, когда все эти животные в конце концов достигнут вершины горы?».

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В ходе дискуссии актуальность этих вопросов подтвердила и Ольга Пегова, заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова: «Мы уже находимся в процессе очень серьезного изменения климата. По всем прогнозам ученых, человек перейдет к точке невозврата, когда средняя температура планеты поднимется на 1,5 °С. Мы буквально на днях побили очередной температурный рекорд, средняя температура по планете поднялась почти на 2 °С, до 17,012 °С — это очень много по сравнению с доиндустриальным периодом. Пока еще у нас есть небольшой люфт. Дальше есть много моделей. И на самом деле это может случиться еще при жизни нашего поколения. Это не сотни лет, а десятки».

Как рассказывает биолог, за последние 15 лет уровень снежного покрова в заповеднике уменьшился более, чем на полметра, а температура выросла в среднем почти на 2 °С. Это незаметно для людей, но данные зафиксировали метеостанции, которые работают с 1983 года.

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Фильм 2: «Мельников». Кто построил дом, известный во всем мире В центре Москвы, на Кривоарбатском переулке, 10 есть необычный дом: два будто утопленных друг в друга цилиндра образуют форму восьмерки, а стены усеяны окнами-сотами. История этого здания и его создателя открыла второй день сочинского кинофестиваля.

Режиссер фильма «Мельников» Марина-Мария Мельник не раз проходила мимо этого дома по пути на киностудию, но попасть туда смогла лишь на съемках собственной ленты — билеты на экскурсии разлетались за считанные минуты. Но почему же он так популярен?

Дом Мельникова © Скриншот из трейлера фильма «Мельников» на kinopoisk.ru

Этот дом-мастерскую в 1927-1929 годах построил для своей семьи советский архитектор Константин Мельников. Впервые его новаторские решения шокировали публику на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1923 году: деревянный павильон «Махорка» обрамляли односкатная крыша, открытая винтовая лестница, прозрачное угловое остекление и огромный рекламный плакат. Несмотря на негативную реакцию заказчиков, смелый эксперимент Мельникова поддержал главный архитектор выставки Алексей Щусев.

Мировую славу авангардиста архитектору принес в 1925 году другой павильон — на этот раз представляющий СССР на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. После Мельников спроектирует саркофаг для мавзолея В. И. Ленина, дом культуры им. И. В. Русакова, Бахметьевский гараж и еще с десяток общественных столичных зданий и, главное, свой дом. Но уже в 1930-х его работы подвергнут резкой критике за формализм. Они станут окончательно неугодными с приходом сталинского ампира.

Дом остался для своего хозяина «островом», над которым не властны невзгоды извне. Негласно дом стал музеем уже по завершении строительства — хозяева проводили экскурсии по нему для всех желающих. Официально Минкульт музеефицировал памятник архитектуры советского авангарда в 2014 году как филиал Музея архитектуры им. А. В. Щусева. В 2015-м здание оказалось единственным российским в списке 150 уникальных жилых домов — музеев, отобранных международным сообществом исследователей архитектуры Iconic Houses. В 2022-м дом закрыли на реставрацию.

Дом Мельникова © Скриншот из трейлера фильма «Мельников» на kinopoisk.ru

Дом Мельникова © Скриншот из трейлера фильма «Мельников» на kinopoisk.ru

«Интересно, как время меняет наше представление об одном и том же. Сначала гений, который покорил Париж, потом супер востребованный архитектор Москвы. Дальше — человек, который жил в такой бедности, что грибы ездил под Москвой собирать, чтобы семью прокормить. А когда уже человека нет, его архитектура настолько нужна, что Заха Хадид и Фрэнк Гери копируют какие-то детали и сами говорят, что Мельников — это гений. Интересно, мне кажется, наблюдать измененность этих событий», — подмечает Марина-Мария Мельник.

Над фильмом команда работала два года. В него вошли хроники, которые более полувека хранила внучка мастера. Лента стала лауреатом XXII кинофестиваля «Золотой Орел» за лучший неигровой фильм.

Фильм 3: «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир» Третий фильм фестиваля «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир» (2023 год) собрал сразу 10 документальных короткометражек молодых режиссеров.

Первая картина «Сигнал/Шум» Яна Надольского посвящена методу DBS (Deep Brain Stimulation — с англ. «глубокая стимуляция мозга»), облегчающему симптомы людей с болезнью Паркинсона.

Главный герой фильма Валерий Кузнецов работает фельдшером скорой помощи, тогда как помощь нужна ему самому. Уже 15 лет мужчина страдает болезнью Паркинсона, таблетки больше не помогают. Он мечтает избавиться от тремора, чтобы станцевать с дочерью на ее свадьбе.

Найти такого пациента — большая удача, объясняет герой фильма, заведующий лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН Алексей Седов: «Многие пациенты с этими болезнями уже в депрессивном состоянии, и им бы побыстрее выписаться из больницы. А этот пошел навстречу, и получилась замечательная история».

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Суть нейрохирургической процедуры DBS простым языком (нажмите, чтобы узнать) В области мозга, ответственные за двигательную активность, имплантируют два электрода. Они передают электрические импульсы со специального генератора, который вживляют в тело пациента в ходе отдельной хирургической операции. С помощью специальных тестов невролог программирует аппарат так, чтобы спастика мышц не мешала пациенту управлять движениями. В дальнейшем программу можно скорректировать. Обычно DBS применяют для пациентов, которым перестала помогать консервативная терапия (таблетки).

По словам Седова, в институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко ежегодно проводят около 60 операций по методу DBS. Он помогает не только при болезни Паркинсона, но и при дистонии. Большинство пациентов получают лечение с помощью DBS бесплатно, по квоте на высокотехнологичное медицинское обслуживание.

«Очень хотелось, чтобы про наше исследование узнали люди. Мы занимаемся изучением нейронных механизмов, связанных с такими патологиями как болезнь Паркинсона, дистония и другие тяжелые заболевания мозга, которые сегодня неизлечимы. Тем не менее, есть определенные технологии, способ вернуть этих пациентов в чуть более нормальное состояние. К сожалению, об этом знает мало людей — и о том, что есть такие возможности, и о том, что в России вообще ведут такие исследования», — говорит Седов.

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Кадр из фильма «Сигнал/Шум» Яна Надольского © Скриншот с сайта artdoc.media

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров: 9 мест в разных районах города

В следующие два дня зрители «ФАНК Уикенд» увидели и обсудили с экспертами еще одну российскую кинопремьеру, «Вечный ты», и фильм «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты». Большинства лент, показанных на «Роза Хутор», нет в свободном доступе в сети. Теперь их можно увидеть только в рамках фестиваля «ФАНК» в Москве и других городах.