Краснодарский край опустился на три строчки в экорейтинге регионов РФ

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарский край занял 19 место в национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2024 года

5 июня организация «Зелёный патруль» опубликовала 65-й «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам весны 2024 года. Краснодарский край оказался на 19 месте.

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Лидером рейтинга стала Москва. Второе место занял Алтай. Замкнула топ-3 Тамбовская область. На последней строчке оказался Забайкальский край.

По итогам весны 2024 года Республика Адыгея заняла 23 место в экологическом рейтинге, Ростовская область — 42 место, а Ставропольский край — 55 место. Крым и Севастополь расположились на 64 и 65 позициях соответственно. 

При составлении рейтинга рассматривались природоохранный, социально-экологический и промышленно-экологический индексы. В них 21 критерий, по которым рассчитали суммарный показатель региона.  

Напомним, что по итогам зимы 2023-2024 года Краснодарский край занял 16 место в экологическом рейтинге.

Как писали ранее Юга.ру, в марте 2024 года спасатели нашли бутылку от шампанского, часы и самокат на дне морского пляжа в Новороссийске.

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