Сбрить брови и назвать дочь Ильичом. Что два года назад обещали фанаты, если Little Big поедут на Евровидение
Два года назад некоторые люди в соцсетях очень хотели, чтобы на Евровидение поехала рэйв-группа Little Big, и ради этого были готовы на многое!
В мае 2018 года пользователи твиттера вывели в тренды хэштег #LittleBigEuro2019 — фанаты хотели, чтобы группа Little Big представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. А еще в интернете тогда же появилась соответствующая петиция, хотя в итоге подписали ее только 69 человек. Пользователь под именем Илья Прусикин тогда отреагировал на предложение поклонников рэйв-группы:
Да без б! #littlebigeuro2019— Илья Прусикин (@Prusikin_iliya) May 14, 2018
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Однако участником от России стал Сергей Лазарев, который занял третье место с песней Scream.
2 марта 2020 года стало известно, что Little Big в этот раз все же представят страну на Евровидении. Фанаты вспомнили не только популярный когда-то хэштег, но и то, что твиттерские успели пообещать два года назад, если группу отправят на конкурс. Мы собрали некоторые обещания, хотя редакция несколько скептически относится к тому, что все они будут исполнены.
если вы реально поедете, я сбрею брови— a penis from a mountain ݥ. (@pelminem) May 15, 2018
Если это не шутка то я набью татуху little big— Эдгар (@edgarogannisyan) May 15, 2018
Я недавно говорила с подругами на эту тему. Тип, а прикиньте, если Little Big поедут :D— тридцать первый Доктор (@31st_Doctor) May 15, 2018
Если вы действительно поедете, то я умру_прям_вот_перед_экраном.
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А ещё выйду замуж за мужчину, которого зовут Илья и у меня будет Ильич Ильичевна— Сашанесса (@Alexandra022022) May 15, 2018
Вынесут огромный телек из Эльдорадо, включат Евро и будет огромный рейф прям на улице— ✨PrimoНя✨ (@CrazyMom1703) May 15, 2018
А вот что писали уже после того, как стало известно, что группа поедет на Евровидение, хоть и не в 2019 году, а в 2020:
Итак— patrick (@alivasilchenko) March 2, 2020
ÐŸÐÐÐš Ð’Ð«Ð¨Ð•Ð› Ð˜Ð—-ÐŸÐžÐ” ÐšÐžÐÐ¢Ð ÐžÐ›Ð¯— ��Ð‘ÑƒÐ»ÑŒÐ±Ð°�� (@bulbainside) March 3, 2020
у кого-то минус брови...— Rarry Gezellig (@epice_lady) March 2, 2020
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
Что два года назад обещали фанаты, если Little Big поедут на Евровидение