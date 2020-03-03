Сбрить брови и назвать дочь Ильичом. Что два года назад обещали фанаты, если Little Big поедут на Евровидение

Краснодарский край, Вся Россия, В мире
Юга.ру

Распечатать

  • © Фото пользователя Okras с сайта commons.wikimedia.org

Два года назад некоторые люди в соцсетях очень хотели, чтобы на Евровидение поехала рэйв-группа Little Big, и ради этого были готовы на многое!

В мае 2018 года пользователи твиттера вывели в тренды хэштег #LittleBigEuro2019 — фанаты хотели, чтобы группа Little Big представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. А еще в интернете тогда же появилась соответствующая петиция, хотя в итоге подписали ее только 69 человек. Пользователь под именем Илья Прусикин тогда отреагировал на предложение поклонников рэйв-группы:

Читайте также:

Однако участником от России стал Сергей Лазарев, который занял третье место с песней Scream.

2 марта 2020 года стало известно, что Little Big в этот раз все же представят страну на Евровидении. Фанаты вспомнили не только популярный когда-то хэштег, но и то, что твиттерские успели пообещать два года назад, если группу отправят на конкурс. Мы собрали некоторые обещания, хотя редакция несколько скептически относится к тому, что все они будут исполнены.

А вот что писали уже после того, как стало известно, что группа поедет на Евровидение, хоть и не в 2019 году, а в 2020:

Концерты Социальные сети

Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.

Новости

Сборной России стали известны соперники группового этапа Лиги наций
В центре Краснодара загорелся собор Александра Невского
Школьник из Сочи победил в международной математической олимпиаде
Под Анапой загорелся лиман на площади 500 кв. метров
В СК создали отдел по расследованию киберпреступлений
В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвели магнолии

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале