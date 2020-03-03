Сбрить брови и назвать дочь Ильичом. Что два года назад обещали фанаты, если Little Big поедут на Евровидение

Два года назад некоторые люди в соцсетях очень хотели, чтобы на Евровидение поехала рэйв-группа Little Big, и ради этого были готовы на многое!

В мае 2018 года пользователи твиттера вывели в тренды хэштег #LittleBigEuro2019 — фанаты хотели, чтобы группа Little Big представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. А еще в интернете тогда же появилась соответствующая петиция, хотя в итоге подписали ее только 69 человек. Пользователь под именем Илья Прусикин тогда отреагировал на предложение поклонников рэйв-группы: