Елена Малышева перепела Билли Айлиш

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Юга.ру

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  • Билли Айлиш и Елена Малышева © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру. Использованы фото Glenn Francis, www.PacificProDigital.com и кадр из видео «Первого канала», youtube.com

Телеведущая Елена Малышева 15 января в эфире программы «Жить здорово!» напела хит 18-летней певицы Билли Айлиш и призналась в своей симпатии к ней.

Малышева пригласила в эфир программы «Жить здорово!» молодого человека, который страдает от синдрома Туретта, сообщил портал «360».

Синдром Туретта — врожденное генетическое заболевание нервой системы. Выражатеся в непроизвольных, неконтролируемых систематических моторных и вокальных тиках.

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Известно, что такой же диагноз поставили 18-летней певице Билли Айлиш.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» — спросила Малышева гостя.

Молодой человек ответил, что певица хорошая, а телеведущая призналась, что ей Айлиш тоже нравится и напела композицию Bad Guy.

Медицина Музыка Телевидение

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