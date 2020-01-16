Елена Малышева перепела Билли Айлиш
Телеведущая Елена Малышева 15 января в эфире программы «Жить здорово!» напела хит 18-летней певицы Билли Айлиш и призналась в своей симпатии к ней.
Малышева пригласила в эфир программы «Жить здорово!» молодого человека, который страдает от синдрома Туретта, сообщил портал «360».
Синдром Туретта — врожденное генетическое заболевание нервой системы. Выражатеся в непроизвольных, неконтролируемых систематических моторных и вокальных тиках.
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Известно, что такой же диагноз поставили 18-летней певице Билли Айлиш.
«Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» — спросила Малышева гостя.
Молодой человек ответил, что певица хорошая, а телеведущая призналась, что ей Айлиш тоже нравится и напела композицию Bad Guy.
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