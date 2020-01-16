Какой вы министр? Несерьезная игра от Юга.ру
Российское правительство 15 января ушло в отставку в полном составе.
Это произошло после оглашения послания президента Федеральному Собранию, на котором он в том числе предложил внести поправки в Конституцию РФ. В тот же день президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром. Госдума 16 января утвердила его в этой должности. Прежний же глава кабмина Дмитрий Медведев занял вновь созданный пост зампредседателя Совбеза РФ.
Пока новый кабмин формируется, предлагаем проверить, каким министром вы могли бы стать и какое кресло занять в правительстве РФ. Делитесь результатом в соцсетях и просматривайте на всякий случай сайты с (министерскими) вакансиями.
министр всего
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.