Какой вы министр? Несерьезная игра от Юга.ру

Российское правительство 15 января ушло в отставку в полном составе.

Это произошло после оглашения послания президента Федеральному Собранию, на котором он в том числе предложил внести поправки в Конституцию РФ. В тот же день президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром. Госдума 16 января утвердила его в этой должности. Прежний же глава кабмина Дмитрий Медведев занял вновь созданный пост зампредседателя Совбеза РФ.

Пока новый кабмин формируется, предлагаем проверить, каким министром вы могли бы стать и какое кресло занять в правительстве РФ. Делитесь результатом в соцсетях и просматривайте на всякий случай сайты с (министерскими) вакансиями.