Путин создал должность заместителя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева

Как писали Юга.ру, Медведев 15 января объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Также ушли в отставку и все члены правительства России. Это произошло после оглашения послания президента Федеральному Собранию. По информации ТАСС , Медведев останется главой «Единой России». Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства, о внутренних и внешних угрозах, проведением единой госполитики по обеспечению нацбезопасности. Председателем Совбеза является президент.

Президент подписал указ о создании в России должности заместителя председателя Совета безопасности и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства РФ. Документ опубликовали на сайте Кремля.

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