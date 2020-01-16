Путин создал должность заместителя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева
Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ «О заместителе председателя Совета безопасности Российской Федерации»
Президент подписал указ о создании в России должности заместителя председателя Совета безопасности и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства РФ. Документ опубликовали на сайте Кремля.
Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства, о внутренних и внешних угрозах, проведением единой госполитики по обеспечению нацбезопасности. Председателем Совбеза является президент.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, Медведев 15 января объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Также ушли в отставку и все члены правительства России. Это произошло после оглашения послания президента Федеральному Собранию. По информации ТАСС, Медведев останется главой «Единой России». Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.