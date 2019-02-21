В Орске находится самый роскошный «Магнит» в России

Фото «Магнита» в Доме культуры машиностроителей появлялись на «Пикабу» дважды — в 2017 году и 20 февраля 2019 года . В комментариях рассказали, что в этом здании был не только магазин.

«Да, в здании этого ДК чего только не было! И ночной клуб, и огромный зал игровых автоматов, и интернет-кафе (компьютерный игровой клуб), и пиццерия, и мужика из АКМ там расстреляли (воронки от пуль на колоннах долго были)... И это всего только с начала 2000-х. Так что "Магнит" — совсем не удивительно, он хотя бы поддерживает помещения и экстерьер в приличном состоянии», — написал пользователь.

По словам комментаторов, «Магнит» занимает здание несколько лет.