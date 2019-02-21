В Орске находится самый роскошный «Магнит» в России

Вся Россия

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  • © Фото с сайта pikabu.ru

Фото «Магнита» в Доме культуры машиностроителей появлялись на «Пикабу» дважды — в 2017 году и 20 февраля 2019 года. В комментариях рассказали, что в этом здании был не только магазин.

«Да, в здании этого ДК чего только не было! И ночной клуб, и огромный зал игровых автоматов, и интернет-кафе (компьютерный игровой клуб), и пиццерия, и мужика из АКМ там расстреляли (воронки от пуль на колоннах долго были)... И это всего только с начала 2000-х. Так что "Магнит" — совсем не удивительно, он хотя бы поддерживает помещения и экстерьер в приличном состоянии», — написал пользователь.

По словам комментаторов, «Магнит» занимает здание несколько лет.

© Фото с сайта pikabu.ru
© Фото с сайта pikabu.ru
© Фото с сайта pikabu.ru
© Фото с сайта pikabu.ru

Дом культуры машиностроителей в Орске находится на площади Шевченко. Сайт «Урал56.ру» сообщает, что здание построили в 1956 году, в нем был зрительный зал на 700 мест.

Собственник здания рассказал, что в бывшем доме культуры хотели открыть ЗАГС, но магазины оказались рентабельнее.

В торговую сеть «Магнит» входит около 17 тыс. магазинов в 2,8 тыс. городов России. 

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Как сообщали Юга.ру, «Магнит» 21 февраля представил новый бренд к юбилею компании. Магазины оформлят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Торговые точки под новым брендом начнут открывать в марте. 

«Магнит» Бизнес-сообщество Торговля

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