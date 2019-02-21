В Орске находится самый роскошный «Магнит» в России
Фото «Магнита» в Доме культуры машиностроителей появлялись на «Пикабу» дважды — в 2017 году и 20 февраля 2019 года. В комментариях рассказали, что в этом здании был не только магазин.
«Да, в здании этого ДК чего только не было! И ночной клуб, и огромный зал игровых автоматов, и интернет-кафе (компьютерный игровой клуб), и пиццерия, и мужика из АКМ там расстреляли (воронки от пуль на колоннах долго были)... И это всего только с начала 2000-х. Так что "Магнит" — совсем не удивительно, он хотя бы поддерживает помещения и экстерьер в приличном состоянии», — написал пользователь.
По словам комментаторов, «Магнит» занимает здание несколько лет.
Дом культуры машиностроителей в Орске находится на площади Шевченко. Сайт «Урал56.ру» сообщает, что здание построили в 1956 году, в нем был зрительный зал на 700 мест.
Собственник здания рассказал, что в бывшем доме культуры хотели открыть ЗАГС, но магазины оказались рентабельнее.
В торговую сеть «Магнит» входит около 17 тыс. магазинов в 2,8 тыс. городов России.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, «Магнит» 21 февраля представил новый бренд к юбилею компании. Магазины оформлят в общем стиле и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!». Торговые точки под новым брендом начнут открывать в марте.
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.