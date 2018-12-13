Веру Брежневу заметили во вселенной Marvel. В комиксе она отдыхает в Сочи с Черной Вдовой
Российских артистов Николая Баскова и Веру Брежневу спустя шесть лет обнаружили в комиксах Marvel про Черную Вдову
Артисты упоминаются на страницах комикса Prelude: Black Widow Strikes, который вышел в 2012 году. Это предыстория первой части фильма «Мстители», посвященная русской шпионке Наташе Романовой, которая работает под кодовым именем Черная Вдова.
По сюжету комикса, Вера Брежнева отдыхает в Сочи после завершения съемок музыкального клипа и встречается там с продюсером канала «Муз-ТВ» Ириной Златаревой, которая на самом деле — работающая под прикрытием Черная Вдова. Она приглашает артистку на обед, чтобы обеспечить себе алиби.
Николай Басков представлен как знаменитый оперный певец. Он отдыхает в модном ночном клубе Москвы и флиртует с девушками в ВИП-зоне, а они хвалят его за выступление в Кремлевском дворце. Артист заказывает выпивку у официантки, которая оказывается Черной Вдовой, работающей под прикрытием, чтобы подобраться к торговцу оружием Михаилу Федорову.
В энциклопедии по вселенной Marvel есть досье на обоих представителей российского шоу-бизнеса. Брежнева там представлена как русская певица и артистка, а Басков — оперный певец, один из величайших в мире теноров.
Читайте также:
Во вселенную Marvel входит большое количество комиксов и фильмов, которые рассказывают о жизни супергероев. Во многих произведениях этой вселенной есть отсылки к персонажам из других фильмов или книг, а также к реально существующим личностям.
Помимо Николая Баскова и Веры Брежневой в Marvel упоминаются другие русские персонажи — например, Баба-яга, представленная экс-лидером русской мафии Кощея, и Борис Ельцин, который встречает Тони Старка, прибывшего в Россию на открытие завода.
Призываем вас не относиться к рубрике «Жара» слишком серьезно. Здесь не про фактчекинг и аналитику, здесь про иронию и абсурд, который нас подчас окружает. И если мы здесь цитируем какие-то источники — не факт, что мы им искренне верим. Напомним, что настоящую ленту новостей вы можете ежедневно читать тут.
И другие события Краснодара с 14 по 16 декабря
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.