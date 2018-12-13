Веру Брежневу заметили во вселенной Marvel. В комиксе она отдыхает в Сочи с Черной Вдовой

Российских артистов Николая Баскова и Веру Брежневу спустя шесть лет обнаружили в комиксах Marvel про Черную Вдову

Артисты упоминаются на страницах комикса Prelude: Black Widow Strikes, который вышел в 2012 году. Это предыстория первой части фильма «Мстители», посвященная русской шпионке Наташе Романовой, которая работает под кодовым именем Черная Вдова. По сюжету комикса, Вера Брежнева отдыхает в Сочи после завершения съемок музыкального клипа и встречается там с продюсером канала «Муз-ТВ» Ириной Златаревой, которая на самом деле — работающая под прикрытием Черная Вдова. Она приглашает артистку на обед, чтобы обеспечить себе алиби.

Николай Басков представлен как знаменитый оперный певец. Он отдыхает в модном ночном клубе Москвы и флиртует с девушками в ВИП-зоне, а они хвалят его за выступление в Кремлевском дворце. Артист заказывает выпивку у официантки, которая оказывается Черной Вдовой, работающей под прикрытием, чтобы подобраться к торговцу оружием Михаилу Федорову.

В энциклопедии по вселенной Marvel есть досье на обоих представителей российского шоу-бизнеса. Брежнева там представлена как русская певица и артистка, а Басков — оперный певец, один из величайших в мире теноров.