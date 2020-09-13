В Краснодаре начался основной день голосования. Посмотрели, что происходит на участках

Елена Синеок,
Выборы главы Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 13 сентября стартовал основной и заключительный день голосования на избирательных участках 

С 11 по 13 сентября в Краснодаре проходят выборы в городскую думу 7-го созыва. Жителям города предстоит избрать 52 депутата. О том, как узнать номер своего избирательного участка и где посмотреть всех представленных кандидатов, можно прочитать здесь. Также в эти дни люди должны выбрать кандидата на должность главы региона.

Уже к вечеру первого дня голосования наблюдатели зафиксировали 64 нарушения на избирательных участках. К вечеру 12 сентября число нарушений в краевом центре увеличилось до 91.

Напомним, новая трехдневная форма организации голосования появилась в России во время голосования по поправкам к Конституции. В первые два дня жители могут отдать свой голос на придомовом голосовании. В основной день, 13 сентября, выборы проходят на участках (УИК) и на дому.

Фотокорреспондент портала Юга.ру Елена Синеок 13 сентября побывала на нескольких участках и проинспектировала ход выборов. Вот, как это выглядело:

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