Спецпоезд «Сирийский перелом» в Краснодаре

В Краснодар 28 февраля прибыл поезд «Сирийский перелом», в котором представили выставку военной техники.

Экспозицию показали на железнодорожном вокзале Краснодар-1. Там разместили образцы военной техники, в том числе трофейные. Среди них танк Т-55 и тоннельная машина. В четырех вагонах можно увидеть ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотники, инженерные войска. В одном из вагонов представили работы военных художников и фотографов.

На платформе-сцене железнодорожного состава выступили артисты ансамблей песни и пляски имени Александрова и Центрального дома Российской армии, а также коллективов всех военных округов и флотов.

Поезд «Сирийский перелом» отправился 23 февраля с Казанского вокзала Москвы. Железнодорожный состав за 64 дня преодолеет почти 29 тыс. км. Он финиширует 27 апреля в подмосковной Кубинке. За это время он сделает остановки в 60 городах России.