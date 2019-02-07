Тимати раздаст тысячу бесплатных бургеров в центре Краснодара

Рэпер Тимати 26 февраля приедет в Краснодар и раздаст бесплатные бургеры в честь открытия своего ресторана

«Перед рестораном Black Star Burger 26 февраля построят большую сцену — 6×6 метров. Это будет полноценная, достаточно дорогая сцена с фан-барьерами, с 50 чоповцами. Из них большая часть — наши казаки. Тимати раздаст за вечер тысячу бургеров. Сама раздача будет продолжаться в течение часа, а коцертная программа займет где-то часа три. Будут выступать коллективы, будут танцевать, будут петь», — рассказал порталу Юга.ру директор краснодарского ресторана Black Star Burger Андрей Мержалилов.

Предположительно, мероприятие пройдет с 16:00 до 20:00. Его основная часть состоится в промежуток с 17:00 до 19:00. Точные даты назовут позже.

Бургеры будут раздавать бесплатно.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 16 декабря открыли первый ресторан Black Star Burger.