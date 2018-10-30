Аллею в Юбилейном микрорайоне планируют открыть в середине декабря

Аллея в Юбилейном микрорайоне выполнена на 44%

Аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края начали благоустраивать в августе. Ранее на этом месте планировали построить многоэтажные дома, но жители микрорайона смогли вернуть землю в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку, вымостили уже более трех тыс. кв. метров. Также устанавливают бордюры, прокладывают уличное освещение и высаживают хвойные деревья.

«Работы ведутся в хорошем темпе, и сейчас главная задача — его не сбавлять. Новую зелёную зону предстоит построить и открыть для горожан в заданный срок до середины декабря. Столь важный для города проект имеет значение не только для жителей Юбилейного микрорайона. Это первый пример по созданию новой рекреационной территории. Более того, это один из этапов реализации самого масштабного проекта в Краснодаре в части благоустройства города — создания современной непрерывной набережной от Рождественского парка до парка им. 30-летия Победы», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Первышов отметил, что в дальнейшем планируют построить вторую часть аллеи. Общая длина составит 1,1 км, площадь — 12,8 га. Набережная протянется от Рождественского парка до парка 30-летия Победы.