Обломки дронов повредили три дома и котельную в Новороссийске: есть раненые
В Новороссийске зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной осколками БПЛА
27 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке БПЛА. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна. В котельной на этой же улице повреждено остекление — ее работу приостановили до обследования и оценки состояния специалистами. К моменту выхода новости объект запустили.
Также фрагменты дрона попали в частный дом в Широкой Балке. Из-за этого загорелось и соседнее здание.
За медицинской помощью обратились три человека, госпитализация никому не понадобилась. Информация о других пострадавших уточняется.
На местах работают экстренные службы — специалисты обследуют объекты и оценивают ущерб.
Как писали Юга.ру, 26 ноября обломки БПЛА повредили четыре многоэтажки в Славянском районе.
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