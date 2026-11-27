27 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке БПЛА. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна. В котельной на этой же улице повреждено остекление — ее работу приостановили до обследования и оценки состояния специалистами. К моменту выхода новости объект запустили.

Также фрагменты дрона попали в частный дом в Широкой Балке. Из-за этого загорелось и соседнее здание.