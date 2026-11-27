Жителей Кубани предупредили о сбросе опасных грузов с неба
В Динском районе с аэростатов могут сбрасывать опасные грузы. Очевидцев просят не подходить к ним
27 ноября ЕДДС Динского района предупредила, что в небе могут появиться аэростаты, с которых на парашютах сбрасывают различные опасные грузы. Жителей просят быть внимательными, не приближаться и не трогать их.
О находках нужно сообщать по номеру 112.
Накануне такое же предупреждение опубликовали в Славянском районе.
Напомним, 26 ноября Славянский район подвергся атаке БПЛА. Обломки повредили четыре многоэтажки, четыре человека пострадали.
В тот же день на Славянском НПЗ после атаки дронов загорелись установки, резервуары и трубопровод. Предприятие до сих пор не работает после сентябрьского налета.
Как писали Юга.ру, 27 ноября обломки дронов повредили три дома и котельную в Новороссийске.
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