В Динском районе с аэростатов могут сбрасывать опасные грузы. Очевидцев просят не подходить к ним

27 ноября ЕДДС Динского района предупредила, что в небе могут появиться аэростаты, с которых на парашютах сбрасывают различные опасные грузы. Жителей просят быть внимательными, не приближаться и не трогать их.

О находках нужно сообщать по номеру 112.