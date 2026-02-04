На обходе Адлера появятся самые длинные тоннели в России — Минтранс

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Минтранс России» https://t.me/Mintrans_Russia/8504
    © Скриншот из телеграм-канала «Минтранс России» https://t.me/Mintrans_Russia/8504

В Сочи микрорайоны Адлер и Кудепста соединят два тоннеля

3 февраля пресс-служба Минтранса России сообщила, что на обходе Адлера появятся два самых длинных тоннеля в стране. Они протянутся почти на 6 км, а в каждом направлении будет по две полосы. Тоннели соединят микрорайоны Адлер и Кудепста в Сочи.

Их оборудуют 11 сбойками, три из которых позволят в экстренных случаях перезапустить движение.

Минтранс подтвердил строительство Юго-Западного обхода Краснодара:

Также тоннели оснастят ливневками, очистными сооружениями и вентиляционной шахтой для притока свежего воздуха, удаления газов и контроля температуры. Помимо этого, по всей длине установят системы пылеулавливания, пожаротушения и контроля атмосферы.

Видимость обеспечат светильники. Для управления потоками транспорта тоннели оснастят инфракрасными датчиками, светофорами, информационными табло и камерами.

Напомним, что ранее власти заявляли, что строительство обхода Адлера обойдется в 73,5 млрд рублей. Но в 2025 году сумма увеличилась до 100 млрд. Протяженность дороги составит более 10 км. Завершить работы планируют летом 2027 года. Новая трасса должна разгрузить улично-дорожную сеть Сочи.

Как писали Юга.ру, трасса М-4 «Дон» и другие платные дороги Краснодарского края подорожают в 2026 году.

Автомобили Дороги Инфраструктура Сочи Строительство Транспорт

Новости

Мессенджер imo вошел в топ-5 по популярности в России. Его используют вместо WhatsApp* и Telegram
В 19 школах Тимашевского района Кубани отменили занятия из-за гололеда. Где еще?
Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг
Бывший тренер «Арсенала» Венгер назвал экс-вратаря «Краснодара» Сафонова первым номером «ПСЖ»
«Последствия еще устраняются». В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих
На обходе Адлера появятся самые длинные тоннели в России — Минтранс

Лента новостей

Реклама на сайте