На обходе Адлера появятся самые длинные тоннели в России — Минтранс

В Сочи микрорайоны Адлер и Кудепста соединят два тоннеля

3 февраля пресс-служба Минтранса России сообщила , что на обходе Адлера появятся два самых длинных тоннеля в стране. Они протянутся почти на 6 км, а в каждом направлении будет по две полосы. Тоннели соединят микрорайоны Адлер и Кудепста в Сочи. Их оборудуют 11 сбойками, три из которых позволят в экстренных случаях перезапустить движение.

Также тоннели оснастят ливневками, очистными сооружениями и вентиляционной шахтой для притока свежего воздуха, удаления газов и контроля температуры. Помимо этого, по всей длине установят системы пылеулавливания, пожаротушения и контроля атмосферы.

Видимость обеспечат светильники. Для управления потоками транспорта тоннели оснастят инфракрасными датчиками, светофорами, информационными табло и камерами.

Напомним, что ранее власти заявляли, что строительство обхода Адлера обойдется в 73,5 млрд рублей. Но в 2025 году сумма увеличилась до 100 млрд. Протяженность дороги составит более 10 км. Завершить работы планируют летом 2027 года. Новая трасса должна разгрузить улично-дорожную сеть Сочи.