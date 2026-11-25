В посте компании говорится, что покупатели писали о желании видеть скидки во многих городах и на торговых площадках, поэтому «Магнит» сосредоточится на изменении списка магазинов-участников.

Напомним, в ноябре сеть запустила акцию с большими скидками: каждую среду с 22:00 до полуночи можно было купить безалкогольные напитки со скидкой 70%, твердые сыры, молочные продукты и другие категории — со скидкой 40%. Первая распродажа состоялась 11 ноября и прошла спокойно.

18 ноября люди начали приезжать в супермаркеты за несколько часов до назначенного времени. В итоге по всей стране акция обернулась хаосом.

В Краснодаре горожане разбирали продукты, складывая их не только в корзины и тележки, но и в детские коляски. Телеканал «Кубань 24» выпустил ролик об акции под звук из фильма-антиутопии «Голодные игры».