«Магнит» отказался от ночной распродажи в Краснодаре 25 ноября
«Магнит» свернул ночные распродажи. Возможно — из-за сильного ажиотажа среди покупателей
23 ноября пресс-служба «Магнита» сообщила, что сеть отменила ночные распродажи. Очередная акция должна была состояться 25 ноября.
В посте компании говорится, что покупатели писали о желании видеть скидки во многих городах и на торговых площадках, поэтому «Магнит» сосредоточится на изменении списка магазинов-участников.
Напомним, в ноябре сеть запустила акцию с большими скидками: каждую среду с 22:00 до полуночи можно было купить безалкогольные напитки со скидкой 70%, твердые сыры, молочные продукты и другие категории — со скидкой 40%. Первая распродажа состоялась 11 ноября и прошла спокойно.
18 ноября люди начали приезжать в супермаркеты за несколько часов до назначенного времени. В итоге по всей стране акция обернулась хаосом.
В Краснодаре горожане разбирали продукты, складывая их не только в корзины и тележки, но и в детские коляски. Телеканал «Кубань 24» выпустил ролик об акции под звук из фильма-антиутопии «Голодные игры».
Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, «Магнит» впервые за 20 лет получил чистый убыток, он составил 22 млрд рублей.