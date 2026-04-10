В Краснодарском крае оказалась самая высокая в стране смертность от онкологии — Минздрав

  • © Фото Levi Clancy с сайта unsplash.com
Кубань вышла на первое место в стране по смертности от онкологии

Минздрав России опубликовал данные за март относительно смертности от онкологии по регионам. На статистику обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Антирейтинг возглавил Краснодарский край. На Кубани пять и больше лет после установления страшного диагноза живет только 49% пациентов.

Также в топ вошли Тыва (54,7%), Ненецкий автономный округ (60,1%), Якутия (60,8%), Удмуртия (60,9), Приморский край (61,7%).

В соседней Адыгее показатель составляет 88,9% — это самый высокий коэффициент в стране. В Ростовской области — 67,4%, Ставропольском крае — 70,1%.

В целом по России пять и больше лет после установления онкологии живет 67% пациентов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край и Дагестан вошли в топ регионов с самой низкой удовлетворенностью врачами в 2025 году.

