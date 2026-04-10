В Краснодарском крае оказалась самая высокая в стране смертность от онкологии — Минздрав

Кубань вышла на первое место в стране по смертности от онкологии

Минздрав России опубликовал данные за март относительно смертности от онкологии по регионам. На статистику обратил внимание журналист Андрей Кошик. Антирейтинг возглавил Краснодарский край. На Кубани пять и больше лет после установления страшного диагноза живет только 49% пациентов.

Читайте также: В России увеличилось число заболеваний депрессией и тревожными и стрессовыми расстройствами

Также в топ вошли Тыва (54,7%), Ненецкий автономный округ (60,1%), Якутия (60,8%), Удмуртия (60,9), Приморский край (61,7%). В соседней Адыгее показатель составляет 88,9% — это самый высокий коэффициент в стране. В Ростовской области — 67,4%, Ставропольском крае — 70,1%. В целом по России пять и больше лет после установления онкологии живет 67% пациентов.