Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 19 и 20 ноября в регионе ожидается комплекс опасных метеоявлений: сильные ливни с грозами и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с, а в отдельных районах — до 29 м/с. В Сочи и Сириусе прогнозируют угрозу селей и смерчи над морем. По данным пресс-службы мэрии курорта, 19 и 20 ноября пройдут сильные дожди, которые в предгорьях и горах перейдут в ливни. Ветер усилится до 20–22 м/с. Из-за осадков уровень воды в реках может резко подняться до неблагоприятных отметок. Также сохраняется риск схода селей.

Кроме того, на Черном море ожидается шторм в 4–5 баллов с волнами 1,3–2,5 метра. С 19 по 21 ноября на участке от Магри до Веселого могут формироваться смерчи над акваторией.

В Анапе, по данным администрации города, до 20 ноября задержится сильный ветер до 25 м/с. На остальной части Черноморского побережья порывы 19 и 20 ноября могут достигать 29 м/с. Также резкие подъемы уровня воды прогнозируют на реках побережья и малых реках бассейна Кубани в юго-западной части края.



Жителям и туристам рекомендуют не отдыхать у воды и в устьях рек, воздержаться от походов в горы, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.