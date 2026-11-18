Власти уточнили информацию о последствиях атаки дронов на Северский район

Предыстория. 18 ноября БПЛА атаковали Северский район. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

18 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотников на Северский район выросло до девяти человек. Одного раненого госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Обломки дронов нашли во дворах и на улицах, фрагменты задели частные дома и коммерческие здания — выбило окна, повредило кровли и навесы.