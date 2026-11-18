Число пострадавших от атаки на предприятия под Краснодаром выросло до 9 человек. Обломки БПЛА нашли по 28 адресам
Власти уточнили информацию о последствиях атаки дронов на Северский район
Предыстория. 18 ноября БПЛА атаковали Северский район. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
18 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотников на Северский район выросло до девяти человек. Одного раненого госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.
Обломки дронов нашли во дворах и на улицах, фрагменты задели частные дома и коммерческие здания — выбило окна, повредило кровли и навесы.
Десятки взрывов и ночь без сна:
В поселке Ильском осколки БПЛА нашли по семи адресам, в Афипском — по 21 адресу, в основном на территории частных домов.
Из-за повреждения газопровода без ресурса остались 94 многоквартирных здания. На месте работают аварийные службы.
Кроме того, обломки беспилотников обнаружили в пригороде Краснодара. Там никто не пострадал, разрушений нет.
Как писали Юга.ру, обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Энеме: ранены четыре человека.
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