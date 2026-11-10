Краснодарский институт культуры запретил ставить танцы «недружественных стран» в дипломных работах
Студентам-хореографам КГИК не разрешают ставить танцы стран, которые «не дружат с Россией»
9 ноября выпускница Краснодарского государственного института культуры (КГИК) Каролина Гонгадзе на своей странице в Instagram* рассказала, что вуз запрещает использовать традиционные танцы ряда стран в дипломных работах хореографов.
Девушка сообщила, что утвердила тему выпускной работы, практической частью которой была постановка грузинского танца. Тогда в институте ее предупредили, что могут запретить выбор хореографии, так как «Грузия — недружественная страна России».
При этом Гонгадзе предложили поставить армянский танец, но теоретическую часть диплома оставить по грузинской хореографии.
В итоге Грузия не вошла в список «запрещенных стран», но в перечень попала Молдавия, традиционный танец которой ставила одногруппница Каролины. Девушке запретили использовать молдавскую хореографию.
«Почему искусство равно политика? Я не понимаю», — возмутилась краснодарка.
Также Каролина рассказала, что в октябре преподаватель института попросил ее как выпускницу поставить студенткам второго курса армянский лирический танец, который сама Гонгадзе когда-то представила. Второкурсницы должны были выступить с хореографией на фестивале, однако номер сняли из-за того, что «Россия с Арменией не дружит».
Гонгадзе отметила, что в 2022 году студентов, которые выбрали Украину для практической части диплома, не хотели допускать к сдаче.
«Если вы хотите поступать в КГИК, десять раз подумайте — а то вдруг и вашу национальность там запретят», — подытожила краснодарка.
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