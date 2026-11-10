Краснодарский институт культуры запретил ставить танцы «недружественных стран» в дипломных работах

Студентам-хореографам КГИК не разрешают ставить танцы стран, которые «не дружат с Россией»

9 ноября выпускница Краснодарского государственного института культуры (КГИК) Каролина Гонгадзе на своей странице в Instagram* рассказала, что вуз запрещает использовать традиционные танцы ряда стран в дипломных работах хореографов.

Девушка сообщила, что утвердила тему выпускной работы, практической частью которой была постановка грузинского танца. Тогда в институте ее предупредили, что могут запретить выбор хореографии, так как «Грузия — недружественная страна России».

При этом Гонгадзе предложили поставить армянский танец, но теоретическую часть диплома оставить по грузинской хореографии.

В итоге Грузия не вошла в список «запрещенных стран», но в перечень попала Молдавия, традиционный танец которой ставила одногруппница Каролины. Девушке запретили использовать молдавскую хореографию.