Директор Фонда кино Абхазии Басария извинился, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности»

8 июля телеграм-канал «Sputnik Абхазия» опубликовал видеозапись, на которой Александр Басария извиняется за свои слова.

Предыстория. 7 июля в соцсетях распространилось видео, на котором директор Фонда кино Абхазии Александр Басария называет экономных российских туристов «угрозой нацбезопасности». По его словам, они должны активно тратить в республике свои деньги, но не делают этого.

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Хочу также сообщить, что Фонд кино Абхазии — это частная организация и к государственными структурам не имеет никакого отношения. Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке», — сказал Басария.

Он добавил, что именно его провокационные высказывания представляют угрозу нацбезопасности страны, а не российские туристы.

В Министерстве туризма Абхазии заявили, что россияне, посещающие республику, не представляют и не могут представлять угрозу нацбезопасности.

«Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки. Приезжая к нам, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что стране невыгодны туристы, которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами снятого жилья. Позже стало известно, что чиновницу уволили.