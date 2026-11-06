«Роза Хутор» закрывает канатки на профилактику — но открывает парк «Стрела» с альпаками и гонгом
Альпаки, ратраки и глинтвейн: «Роза Хутор» готовится к зиме и зовет гостей в «Стрелу»
На курорте «Роза Хутор» заканчивается летний сезон и начинается подготовка к зиме. С 9 по 30 ноября главные канатные дороги временно остановятся — там проведут плановое техническое обслуживание.
На профилактику уйдут «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Подняться в горы из Роза Долины можно будет по канатной дороге «Стрела» — она тянется почти на четыре километра и доставляет гостей в высокогорный парк на отметке 1600 метров.
В парке «Стрела» гостям предлагают сделать выразительные кадры с панорамами Кавказских гор, заглянуть на выставку современной горной техники — со снежными пушками и огромными снегоуплотнительными машинами-ратраками, а еще ударить в волшебный гонг, чтобы «позвать» зиму. Пообедать можно в ресторане итальянской кухни «Пастория», который дарит гостям парка горячий безалкогольный глинтвейн (кроме тех, кто купил льготный билет за 1 рубль).
В ноябре в высокогорный парк «Пача Мама» снова привезут альпак — это происходит дважды в год, на время регламентных работ. С животными можно сфотографироваться.
Комплексный билет «Путешествие на Стреле» открывает дорогу не только в высокогорный парк, но и в Музей археологии в Роза Долине. Там выставлены артефакты, найденные на территории курорта при подготовке к Олимпийским играм и строительстве олимпийских объектов. Интерактивные технологии знакомят с историей находок, а детям старше 7 лет музей предлагает научно-развлекательные программы.
Ежедневно и без билета можно посетить интерактивный парк «Моя Россия» в Роза Долине — 11 павильонов с экспозициями об истории и культуре страны. Этнопарк принимает гостей с 10:00 до 20:00 и проводит для них бесплатные экскурсии.
Комплексный билет «Путешествие на Стреле» обойдется взрослому в 2450 рублей, ребенку 7–14 лет — в 1550 рублей. Для семей действует отдельный тариф — 6880 рублей за двух взрослых и двух детей, что экономит до 15% по сравнению с покупкой билетов по отдельности. Жителям Сочи, Сириуса и Республики Абхазия до 30 ноября прогулочные билеты продают со скидкой 20%.
Пока идут регламентные работы, гостям отелей Горной Олимпийской деревни организуют шаттлы из Роза Долины. Профилактика также запланирована на аттракционе «Родельбан».
Зимний сезон на «Роза Хутор» стартует 1 декабря — с этой даты снова откроются подъемы на 2320 метров. Катание на курорте планируют открыть 18 декабря, но точную дату определят по погоде, прежде всего по тому, когда ляжет стабильный снежный покров. Гостям будет доступна одна из крупнейших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности, от новичков до опытных райдеров.
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