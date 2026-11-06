«Роза Хутор» закрывает канатки на профилактику — но открывает парк «Стрела» с альпаками и гонгом

Альпаки, ратраки и глинтвейн: «Роза Хутор» готовится к зиме и зовет гостей в «Стрелу»

На курорте «Роза Хутор» заканчивается летний сезон и начинается подготовка к зиме. С 9 по 30 ноября главные канатные дороги временно остановятся — там проведут плановое техническое обслуживание.

На профилактику уйдут «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Подняться в горы из Роза Долины можно будет по канатной дороге «Стрела» — она тянется почти на четыре километра и доставляет гостей в высокогорный парк на отметке 1600 метров.

В парке «Стрела» гостям предлагают сделать выразительные кадры с панорамами Кавказских гор, заглянуть на выставку современной горной техники — со снежными пушками и огромными снегоуплотнительными машинами-ратраками, а еще ударить в волшебный гонг, чтобы «позвать» зиму. Пообедать можно в ресторане итальянской кухни «Пастория», который дарит гостям парка горячий безалкогольный глинтвейн (кроме тех, кто купил льготный билет за 1 рубль).

В ноябре в высокогорный парк «Пача Мама» снова привезут альпак — это происходит дважды в год, на время регламентных работ. С животными можно сфотографироваться.