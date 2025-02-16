«Из майора в художники». Создательница авторских открыток о Краснодаре расскажет о своем творчестве

Краснодарский край

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  • © Фото Евгении Бережковой
    © Фото Евгении Бережковой

Музей Коваленко приглашает на встречи с людьми искусства. Первой гостьей станет краснодарская художница (0+)

12 февраля Художественный музей им. Коваленко сообщил о запуске нового проекта «На одной волне». Это встречи с деятелями искусства и творческими жителями Краснодара.

Первой участницей станет краснодарская художница Евгения Бережкова. Под брендом Jony Sketching она создает авторские открытки с узнаваемыми местами Краснодара и деталям исторических зданий.

Символ города, который мы чуть не потеряли:

На ее открытках изображены Дом книги, здание бывшей гостиницы «Централь», Мавританский дом, Александровская арка на улице Красной, ворота Карамон в Японском саду, цветущий шалфей и скульптура «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» и другие знаковые локации и объекты.

«5 лет назад Евгения уволилась с должности старшего следователя в звании майора, переехала из Иваново в Краснодар и стала городской художницей. Она готова поделиться с вами своей историей из майора в художники и рассказать о своем творческом пути», — отметили в музее.

Встреча пройдет 20 февраля в 15:00 в музейном пространстве «Кино АРТ» по улице Красной, 11. Вход свободный, но необходима регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет персональная выставка Николая Туркова.

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