Химеры и темная готика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Меланхолия»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
    © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко

В Музейной кофейне Краснодара покажут работы петербургской художницы (0+)

31 октября в Музейной кофейне откроется персональная выставка петербургской художницы Валентины Асадовой «Меланхолия». В экспозицию войдут 11 графических работ, в которых осенняя ностальгия тесно переплетается с образами личной мифологии. Зритель встретит химер, «внутреннего зверя», мотивы темной готики и хтонических сил.

Через эти образы Асадова говорит о потере связи с природой и внутреннем разладе, который рождается в городской среде. В своих работах художница исследует состояния тоски и отчужденности и показывает, как внутренние переживания обретают форму символов, существ и ландшафтов.

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Для воплощения этих идей художница выбирает масляную пастель. В ее работах заметны элементы примитивизма: упрощенные формы, намеренная наивность и прямота высказывания. Палитра подчеркивает настроение проекта — черный цвет, глубокие природные оттенки и резкие контрасты.

Выставка будет работать до 26 ноября в Музейной кофейне. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 ноября пройдет лекция «Эдгар Дега. Балерины и не только». Участники поговорят о жизни и творчестве французского живописца.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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Химеры и темная готика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Меланхолия»
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