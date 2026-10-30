Химеры и темная готика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Меланхолия»
В Музейной кофейне Краснодара покажут работы петербургской художницы (0+)
31 октября в Музейной кофейне откроется персональная выставка петербургской художницы Валентины Асадовой «Меланхолия». В экспозицию войдут 11 графических работ, в которых осенняя ностальгия тесно переплетается с образами личной мифологии. Зритель встретит химер, «внутреннего зверя», мотивы темной готики и хтонических сил.
Через эти образы Асадова говорит о потере связи с природой и внутреннем разладе, который рождается в городской среде. В своих работах художница исследует состояния тоски и отчужденности и показывает, как внутренние переживания обретают форму символов, существ и ландшафтов.
«Дядя Ваня» на новый лад:
Для воплощения этих идей художница выбирает масляную пастель. В ее работах заметны элементы примитивизма: упрощенные формы, намеренная наивность и прямота высказывания. Палитра подчеркивает настроение проекта — черный цвет, глубокие природные оттенки и резкие контрасты.
Выставка будет работать до 26 ноября в Музейной кофейне. Вход свободный.
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