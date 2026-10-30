Этнодиктант, экскурсии и подъем за 1 рубль для защитников Отечества. На «Роза Хутор» отметят День народного единства
Узнали, что подготовил курорт «Роза Хутор» ко Дню народного единства
4 ноября «Роза Хутор» станет одной из главных площадок празднования Дня народного единства. Центром событий сделают интерактивный этнопарк «Моя Россия» — в его 11 павильонах собраны архитектура, культура и традиции разных регионов страны. К празднику курорт подготовил и линейку спецпредложений — для местных жителей и участников боевых действий.
В 11:00 и 15:00 в этнопарке пройдут тематические экскурсии «Тысяча ликов одной страны». За 50 минут гости узнают о культуре и обычаях малочисленных народов России: как жили черноморские шапсуги, сибирские эвенки и бурятские шаманы, почему охотники просили прощения у медведя, как изготавливали одежду из рыбьей кожи и почему пояс у некоторых народов заменял паспорт. Кроме того, в течение дня — в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00 — будут проходить открытые обзорные экскурсии по этнопарку.
В этот же день «Роза Хутор» присоединится к всероссийской акции — Большому этнографическому диктанту. На втором этаже павильона «Кавказ» с 10:00 до 16:00 все желающие смогут проверить знания о традициях, языках, истории и культуре народов России: тест включает 30 вопросов. Вход в этнопарк, тематические экскурсии и участие в диктанте — бесплатные.
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Отдельное предложение предусмотрено для ветеранов и участников боевых действий. В День народного единства они смогут подняться в горы за символический 1 рубль. Прогулочный билет включает подъем на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъемниках «Эдельвейс» и «Волчья скала», прогулку в парке водопадов «Менделиха» и посещение Музея археологии. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет. Купить билеты по специальным тарифам можно в кассах курорта при предъявлении удостоверения ветерана или справки участника боевых действий.
Есть у курорта спецпредложения и для местных жителей. Школьники Краснодарского края, Абхазии и их родители могут воспользоваться акцией «Каникулы на Роза Хутор»: билет с подъемом и спуском на всех действующих канатных дорогах и посещением Музея археологии стоит 750 рублей для детей 7–17 лет и 1500 рублей для взрослых.
Кроме того, до 30 ноября для жителей Сочи, Сириуса и Республики Абхазия действует скидка 20% на прогулочные билеты.
Как писали Юга.ру, «Розу Хутор» признали лучшим горнолыжным курортом страны.