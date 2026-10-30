Этнодиктант, экскурсии и подъем за 1 рубль для защитников Отечества. На «Роза Хутор» отметят День народного единства

4 ноября «Роза Хутор» станет одной из главных площадок празднования Дня народного единства. Центром событий сделают интерактивный этнопарк «Моя Россия» — в его 11 павильонах собраны архитектура, культура и традиции разных регионов страны. К празднику курорт подготовил и линейку спецпредложений — для местных жителей и участников боевых действий.

В 11:00 и 15:00 в этнопарке пройдут тематические экскурсии «Тысяча ликов одной страны». За 50 минут гости узнают о культуре и обычаях малочисленных народов России: как жили черноморские шапсуги, сибирские эвенки и бурятские шаманы, почему охотники просили прощения у медведя, как изготавливали одежду из рыбьей кожи и почему пояс у некоторых народов заменял паспорт. Кроме того, в течение дня — в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00 — будут проходить открытые обзорные экскурсии по этнопарку.

В этот же день «Роза Хутор» присоединится к всероссийской акции — Большому этнографическому диктанту. На втором этаже павильона «Кавказ» с 10:00 до 16:00 все желающие смогут проверить знания о традициях, языках, истории и культуре народов России: тест включает 30 вопросов. Вход в этнопарк, тематические экскурсии и участие в диктанте — бесплатные.