Бесплатный тренинг по спасению дельфинов пройдет в Сириусе

Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 1 ноября тренинг по спасению дельфинов Черного моря. Организаторы приглашают всех, кто хочет научиться помогать китообразным.

Программа разделена на две части. Слушателям расскажут о биологии, поведении и коммуникации китообразных, об основных угрозах для них и мерах сохранения. Практические занятия проведут на берегу и в воде — участники отработают навыки первой и ветеринарной помощи в полевых условиях.