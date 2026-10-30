Бесплатный тренинг по спасению дельфинов пройдет в Сириусе
В Сириусе 1 ноября расскажут, как помочь дельфинам Черного моря
Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 1 ноября тренинг по спасению дельфинов Черного моря. Организаторы приглашают всех, кто хочет научиться помогать китообразным.
Программа разделена на две части. Слушателям расскажут о биологии, поведении и коммуникации китообразных, об основных угрозах для них и мерах сохранения. Практические занятия проведут на берегу и в воде — участники отработают навыки первой и ветеринарной помощи в полевых условиях.
В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином:
Ведущие тренинга — руководитель «Дельфы» Татьяна Белей и координатор центра Екатерина Новикова.
Встреча состоится 1 ноября в Сириусе на улице Урицкого, 18а. Начало в 10:00. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в начале октября в Анапе открылся первый в России госпиталь для китообразных.