Бесплатный тренинг по спасению дельфинов пройдет в Сириусе

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Delfacenter»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Delfacenter»

В Сириусе 1 ноября расскажут, как помочь дельфинам Черного моря

Центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 1 ноября тренинг по спасению дельфинов Черного моря. Организаторы приглашают всех, кто хочет научиться помогать китообразным.

Программа разделена на две части. Слушателям расскажут о биологии, поведении и коммуникации китообразных, об основных угрозах для них и мерах сохранения. Практические занятия проведут на берегу и в воде — участники отработают навыки первой и ветеринарной помощи в полевых условиях.

В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином:

Ведущие тренинга — руководитель «Дельфы» Татьяна Белей и координатор центра Екатерина Новикова.

Встреча состоится 1 ноября в Сириусе на улице Урицкого, 18а. Начало в 10:00. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в начале октября в Анапе открылся первый в России госпиталь для китообразных.

Животные Образование Сириус Черное море

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