Желающих уехать в Украину жителей Алешек вывезут через Анапу

Жителей Алешек, которые хотят эвакуироваться в Украину, вывезут российским военным самолетом через Анапу и Беларусь

Сначала беженцев отвезут в аэропорт Анапы, оттуда военно-транспортный самолет Минобороны РФ доставит их в Гомель, после чего они направятся на родину. Вылет спецрейса запланирован на 31 октября. Как именно жителей Алешек доставят из Гомеля в Украину, в опубликованном фрагменте документа не уточняется.

28 октября американский телеканал Fox News опубликовал страницы из русско-украинского соглашения о прекращении огня. В документе говорится, что жителей Алешек Херсонской области, пожелавших выехать на территорию Украины, доставят туда через Россию и Беларусь.

В состав украинской делегации вошли уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, два представителя его офиса, два представителя местных СМИ и представитель группы по координации гуманитарной миссии. Это первый подтвержденный визит действующего высокопоставленного официального лица Украины в Россию с начала СВО.

От РФ в операции участвуют уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, два представителя ее аппарата и руководитель группы по координации гуманитарной миссии из числа представителей Минобороны.

В соглашении также указано, что итогом гуманитарной миссии станет последующая договоренность сторон о систематической доставке гуманитарной помощи, продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива, а также возвращении людей из населенных пунктов Херсонской области в Украину. Помощь будут доставлять не реже раза в месяц.

В последнее время Алешки постоянно обстреливали, покинуть город было практически невозможно, потому что большинство дорог заминировано. В конце октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня, чтобы жители могли покинуть населенный пункт. Режим тишины начал действовать с 27 октября и продлится до 1 ноября.