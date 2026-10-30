Желающих уехать в Украину жителей Алешек вывезут через Анапу

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Аэропорт Анапы © Фото Владимира Носова, Юга.ру
    Аэропорт Анапы © Фото Владимира Носова, Юга.ру

Жителей Алешек, которые хотят эвакуироваться в Украину, вывезут российским военным самолетом через Анапу и Беларусь

28 октября американский телеканал Fox News опубликовал страницы из русско-украинского соглашения о прекращении огня. В документе говорится, что жителей Алешек Херсонской области, пожелавших выехать на территорию Украины, доставят туда через Россию и Беларусь.

Сначала беженцев отвезут в аэропорт Анапы, оттуда военно-транспортный самолет Минобороны РФ доставит их в Гомель, после чего они направятся на родину. Вылет спецрейса запланирован на 31 октября. Как именно жителей Алешек доставят из Гомеля в Украину, в опубликованном фрагменте документа не уточняется.

«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»:

В состав украинской делегации вошли уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, два представителя его офиса, два представителя местных СМИ и представитель группы по координации гуманитарной миссии. Это первый подтвержденный визит действующего высокопоставленного официального лица Украины в Россию с начала СВО.

От РФ в операции участвуют уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, два представителя ее аппарата и руководитель группы по координации гуманитарной миссии из числа представителей Минобороны.

В соглашении также указано, что итогом гуманитарной миссии станет последующая договоренность сторон о систематической доставке гуманитарной помощи, продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива, а также возвращении людей из населенных пунктов Херсонской области в Украину. Помощь будут доставлять не реже раза в месяц.

В последнее время Алешки постоянно обстреливали, покинуть город было практически невозможно, потому что большинство дорог заминировано. В конце октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня, чтобы жители могли покинуть населенный пункт. Режим тишины начал действовать с 27 октября и продлится до 1 ноября.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае создали комиссию по переселению жителей Херсона.

Аэропорты Беженцы СВО

Все материалы по теме:

Новости

Желающих уехать в Украину жителей Алешек вывезут через Анапу
Бетонный завод вместо автосервиса. Главу Новокубанска задержали из-за ущерба в 12 млн рублей
В Краснодаре решили не ждать холодов. Отопительный сезон начнется 2 ноября
Химеры и темная готика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Меланхолия»
Цивилизация, построенная на узелках: в Краснодаре пройдет лекция об инках и их секретах
Жительница Краснодара пожаловалась, что на АЗС «Роснефть» в бензин добавляют воду. Но не все так однозначно

Лента новостей

Мусор некуда везти
Вчера, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Вчера, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае
«Стиль в ваших руках»
28 октября, 16:50 Реклама
«Стиль в ваших руках»
Бокалы из хрустального стекла с шармами и скидкой — за покупки в «Пятёрочке»

Реклама на сайте