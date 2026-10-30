Желающих уехать в Украину жителей Алешек вывезут через Анапу
Жителей Алешек, которые хотят эвакуироваться в Украину, вывезут российским военным самолетом через Анапу и Беларусь
28 октября американский телеканал Fox News опубликовал страницы из русско-украинского соглашения о прекращении огня. В документе говорится, что жителей Алешек Херсонской области, пожелавших выехать на территорию Украины, доставят туда через Россию и Беларусь.
Сначала беженцев отвезут в аэропорт Анапы, оттуда военно-транспортный самолет Минобороны РФ доставит их в Гомель, после чего они направятся на родину. Вылет спецрейса запланирован на 31 октября. Как именно жителей Алешек доставят из Гомеля в Украину, в опубликованном фрагменте документа не уточняется.
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В состав украинской делегации вошли уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, два представителя его офиса, два представителя местных СМИ и представитель группы по координации гуманитарной миссии. Это первый подтвержденный визит действующего высокопоставленного официального лица Украины в Россию с начала СВО.
От РФ в операции участвуют уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, два представителя ее аппарата и руководитель группы по координации гуманитарной миссии из числа представителей Минобороны.
В соглашении также указано, что итогом гуманитарной миссии станет последующая договоренность сторон о систематической доставке гуманитарной помощи, продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива, а также возвращении людей из населенных пунктов Херсонской области в Украину. Помощь будут доставлять не реже раза в месяц.
В последнее время Алешки постоянно обстреливали, покинуть город было практически невозможно, потому что большинство дорог заминировано. В конце октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня, чтобы жители могли покинуть населенный пункт. Режим тишины начал действовать с 27 октября и продлится до 1 ноября.
Как писали Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае создали комиссию по переселению жителей Херсона.
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