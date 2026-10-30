В Краснодаре решили не ждать холодов. Отопительный сезон начнется 2 ноября

29 октября администрация Краснодара подписала постановление о начале отопительного сезона. Он стартует в краевой столице 2 ноября.

Ждать, пока среднесуточная температура пять дней продержится ниже 8 °C, не будут. Первыми к отоплению подключат социальные объекты — больницы, школы и детские сады. Жителям многоквартирных домов для того, чтобы батареи стали горячими, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, а те передадут заявку ресурсоснабжающей организации.