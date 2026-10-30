В Краснодаре решили не ждать холодов. Отопительный сезон начнется 2 ноября
Краснодар получил паспорт готовности к зиме: отопление включат 2 ноября
29 октября администрация Краснодара подписала постановление о начале отопительного сезона. Он стартует в краевой столице 2 ноября.
Ждать, пока среднесуточная температура пять дней продержится ниже 8 °C, не будут. Первыми к отоплению подключат социальные объекты — больницы, школы и детские сады. Жителям многоквартирных домов для того, чтобы батареи стали горячими, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, а те передадут заявку ресурсоснабжающей организации.
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Согласно документу, Краснодар получил паспорт готовности к отопительному сезону. Выполнение требований зимней эксплуатации подтвердили все социальные объекты, котельные, центральные тепловые пункты и инженерные сети.
В жилом фонде, по данным городской администрации, подготовка тоже закончена: системы отопления промыли и опрессовали, на все работы оформлены акты.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области начался отопительный сезон на фоне потепления до 24 °C.