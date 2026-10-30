Бетонный завод вместо автосервиса. Главу Новокубанска задержали из-за ущерба в 12 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Новокубанска Александр Минин стал фигурантом уголовного дела

29 октября пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила, что оперативники задержали главу Новокубанска Александра Минина. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Как установило следствие, в 2022 году городская администрация заключила с фирмой договор аренды земли с разрешенным использованием «Объекты дорожного сервиса». Но на участке построили и запустили бетонный завод.

Дело экс-главы Крымского района дошло до суда:

Об этом подозреваемый узнал в 2025 году. С января по июнь он выдал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей, которой не существовало. В итоге фирма получила землю в собственность на льготных условиях — без торгов и по кадастровой стоимости, которая заметно ниже рыночной. Бюджет города лишился 12,1 млн рублей.

По месту работы и жительства Минина прошли обыски, оперативники изъяли важные для дела предметы и документы. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Как писали Юга.ру, суд отпустил экс-вице-губернатора Коробку из СИЗО под подписку о невыезде.

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