Бетонный завод вместо автосервиса. Главу Новокубанска задержали из-за ущерба в 12 млн рублей

Как установило следствие, в 2022 году городская администрация заключила с фирмой договор аренды земли с разрешенным использованием «Объекты дорожного сервиса». Но на участке построили и запустили бетонный завод.

29 октября пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила , что оперативники задержали главу Новокубанска Александра Минина. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Об этом подозреваемый узнал в 2025 году. С января по июнь он выдал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей, которой не существовало. В итоге фирма получила землю в собственность на льготных условиях — без торгов и по кадастровой стоимости, которая заметно ниже рыночной. Бюджет города лишился 12,1 млн рублей.

По месту работы и жительства Минина прошли обыски, оперативники изъяли важные для дела предметы и документы. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.