В Краснодаре открывают инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом
Краснодарское кафе «Опен пипл» от фонда «Открытая среда» открылось в техническом режиме на Красной, 69. Там работают молодые люди с РАС
16 декабря PR-специалист благотворительной организации «Открытая среда» Тигран Баратов сообщил Юга.ру о завершении подготовки запуска инклюзивного кафе «Опен пипл». Туда трудоустроили 12 молодых взрослых с аутизмом — людей возрастом от 18 до 35 лет.
Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра уже на протяжении шести лет. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня фонд поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.
Инициатором создания и подготовки кофейни выступила попечитель фонда Анастасия Краттли. Под ее патронажем была реализована концепция, оформление и оснащение, запуск программы трудоустройства.
Краттли рассказала, что решила реализовать проект благодаря вере в социальный бизнес и людей, которые пришли работать в кафе.
«Я точно знаю: глобальные изменения совершают люди, умеющие мечтать. «Опен пипл» — это воплощение нашей мечты, в которой каждый может почувствовать, что все возможно. Любой важный разговор начинается с кофе, и мы мечтали, чтобы такие разговоры рождались именно в нашем проекте», — прокомментировала попечитель фонда.
Так каждый из 12 человек получил рабочее место — все сотрудники оформлены официально с трудовым договором, а их роли в процессе разработаны с учетом возможностей и интересов.
Молодые люди проходят обучение, осваивают процессы взаимодействия с гостями и работу с оборудованием. Для каждого сотрудника разработан индивидуальный маршрут адаптации, который включает наставничество, поддержку специалистов и постепенное увеличение ответственности.
По словам фонда, цель проекта — показать, что официальное трудоустройство для людей с аутизмом возможно и эффективно, когда рабочая среда организована профессионально.
«Мир должен быть открытым для всех»:
Руководитель «Открытой среды» Анна Малова рассказала, что в «Опен пипл» диагноз и его особенности не являются преградой для трудоустройства.
«Это точно много значит для всего города: красивое кафе в самом центре города, в котором есть место всем. Каждый сотый ребенок — ребенок с аутизмом. Это много или мало? Точно достаточно, чтобы показывать, что такие ребята могут быть в обществе и могут быть ему полезны. А еще в кафе вкусные бейглы и прекрасная кофе карта от лучших экспертов! Так что мы еще и просто — хорошее уютное место для бранча и встречи с друзьями», — отметила Малова.
Кафе «Опен пипл» находится во дворике на улице Красной, 69. Сейчас оно работает в техническом режиме — официальное открытие пройдет в январе 2026 года. Также по этому адресу располагаются мастерские «Открытой среды» и другие проекты фонда.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.