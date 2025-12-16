В Краснодаре открывают инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом

Краснодарское кафе «Опен пипл» от фонда «Открытая среда» открылось в техническом режиме на Красной, 69. Там работают молодые люди с РАС

16 декабря PR-специалист благотворительной организации «Открытая среда» Тигран Баратов сообщил Юга.ру о завершении подготовки запуска инклюзивного кафе «Опен пипл». Туда трудоустроили 12 молодых взрослых с аутизмом — людей возрастом от 18 до 35 лет.

Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра уже на протяжении шести лет. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня фонд поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.

Инициатором создания и подготовки кофейни выступила попечитель фонда Анастасия Краттли. Под ее патронажем была реализована концепция, оформление и оснащение, запуск программы трудоустройства.

Краттли рассказала, что решила реализовать проект благодаря вере в социальный бизнес и людей, которые пришли работать в кафе.

«Я точно знаю: глобальные изменения совершают люди, умеющие мечтать. «Опен пипл» — это воплощение нашей мечты, в которой каждый может почувствовать, что все возможно. Любой важный разговор начинается с кофе, и мы мечтали, чтобы такие разговоры рождались именно в нашем проекте», — прокомментировала попечитель фонда.