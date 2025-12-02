Власти рассказали, когда полностью закроют Фадеевский мост в Краснодаре

На время реконструкции Фадеевского моста его полностью перекроют

Изменится режим работы светофоров по Уральской и Бородинской, будет под запретом левый разворот при перемещении от поселка Знаменского к Новознаменскому. Через две недели власти собираются проанализировать ситуацию и доработать организацию движения.

1 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что Фадеевский мост в кубанской столице полностью перекроют с 6 по 20 декабря «в качестве эксперимента». Заехать на территорию аэропорта можно будет со стороны улицы Аэропортовской, выехать — с Бершанской.

«Проектировщики рассмотрели все возможные варианты без перекрытия. Это увеличивает срок ремонта почти в три раза и несет существенное удорожание объекта. Поэтому принято решение при полном перекрытии организовать работы в круглосуточном режиме», — заявил вице-губернатор Евгений Пергун.

Подрядчик заявил, что после ремонта две полосы Фадеевского путепровода откроют к сентябрю 2026 года, а полностью работы завершат до конца года. Они обойдутся в 2,5 млрд рублей.

По основной части моста пошли трещины после столкновения большегруза с опорой эстакады. Это стало толчком к его разрушению.

Напомним, в Краснодаре с 20 сентября на время реконструкции Фадеевского путепровода собирались ограничить движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Фадеева от 1-го Мая до Аэропортовской. Накануне власти заявили, что перемещение на мосту ограничат частично.